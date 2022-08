Michail Gorbatschow war der Geburtshelfer der deutschen Einheit. Das Russland von heute bräuchte nichts dringender als einen neuen Gorbatschow.

Die Bilder, die die Welt veränderten, werden uns für immer in Erinnerung bleiben. Helmut Kohl in seiner legendären Strickjacke, neben ihm Michail Gorbatschow im dunklen Pullover – ihr Treffen im Juli 1990 im Kaukasus ebnete nicht nur der deutschen Einheit den Weg. Es war der Anfang vom Ende der kommunistischen Vorherrschaft in weiten Teilen Europas. Mag Wladimir Putin Gorbatschow auch für den Totengräber des Sozialismus halten und sich selbst für einen legitimen Erben der alten Nomenklatura: An Mut und Weitsicht trennen den russischen Präsidenten Lichtjahre von ihm. Ohne Michail Gorbatschow gäbe es kein vereintes Deutschland, kein unabhängiges Baltikum in der Nato, kein aufstrebendes Polen und auch keine sich selbstbewusst verteidigende Ukraine.

Helmut Kohl mag der Kanzler der Einheit gewesen sein, ihr wichtigster Geburtshelfer war Gorbatschow, der mit seiner Politik der neuen Offenheit und der Umgestaltung, besser bekannt als Perestroika und Glasnost, buchstäblich Mauern zum Einstürzen brachte. Er war es, der dem alten Blockdenken im Politbüro der kommunistischen Partei ein neues, liberaleres Weltbild entgegen setzte, Abrüstungsverträge mit den USA schloss und einen Mann wie Kohl nicht als Feind, sondern als Partner betrachtete – gegen gewaltige Widerstände im Apparat, aber letztlich mit Erfolg. Umso tragischer war es für ihn, dass sein eigenes Volk diesem Weg nach der ersten Euphorie nur noch murrend und am Ende gar nicht mehr zu folgen bereit war.

7 Bilder Das Leben von Michail Gorbatschow in Bildern Foto: Peer Grimm, Zentralbild, dpa

Keinem ausländischen Staatsmann hat Deutschland mehr zu verdanken als Gorbatschow

Keinem ausländischen Staatsmann, nicht Robert Kennedy, nicht Charles de Gaulle und auch nicht Ronald Reagan, hat Deutschland mehr zu verdanken als Michail Gorbatschow. Er hatte eine bessere Welt vor Augen als die, in der er lebte – und scheiterte im eigenen Land umso spektakulärer. Dabei braucht das Russland von heute nichts dringender als einen neuen Gorbatschow.

