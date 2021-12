Ampel-Regierung soll Ex-SPD-Chefin Andrea Nahles neuen Posten geben

Einem Medienbericht zufolge soll die ehemalige SPD-Vorsitzende Andrea Nahles eine neue Stelle antreten. Mitglied in Scholz' Kabinett wird sie aber nicht.

Die ehemalige SPD-Vorsitzende Andrea Nahles soll einem Medienbericht zufolge neue Chefin der Bundesagentur für Arbeit werden. Das berichtet die Bild am Sonntag. Zuvor waren Gerücht um einen möglichen Ministerinnenposten für Nahles im neuen Ampel-Kabinett um den designierten Bundeskanzler Olaf Scholz kursiert.

Die Ex-SPD-Vorsitzende war im Sommer 2019 von ihrem Posten als Parteichefin zurückgetreten und hatte sich aus dem politischen Betrieb verabschiedet. Wenige später wurde sie Präsidentin der Bundesanstalt für Post und Telekommunikation. Die Anstalt ist unter anderem für die Versorgung der Beamtinnen und Beamten der Postnachfolgeunternehmen Deutsche Telekom, Deutsche Post und Deutsche Bank im Ruhestand zuständig.

Andrea Nahles will nicht in die Politik zurückkehren

Eine Rückkehr in die aktive Politik plane Nahles jetzt – rund zwei Jahre später – aber nicht, so der Bericht. "Andrea Nahles hat signalisiert, dass sie jetzt nicht als Ministerin in die Politik zurückkehren will", zitiert die Bild am Sonntag "ein führendes SPD-Mitglied". Nahles selbst habe über einen Mitarbeiter der SPD ausrichten lassen, dass sie sich zu den Personalspekulationen der vergangenen Tage nicht äußern wolle.

Andrea Nahles gilt als Vertraute des designierten Bundeskanzlers Olaf Scholz. Foto: Annette Riedl, dpa

Nahles galt während ihrer Zeit als Bundesarbeitsministerin von 2013 bis 2017 als anerkannte Fachpolitikerin. Während ihrer Amtszeit wurde der Mindestlohn eingeführt, den die Ampel-Koalition nun auf zwölf Euro erhöhen will. Sollte Nahles neue Chefin der Bundesagentur für Arbeit werden, müsste sie sich um die geplante Umwandlung von "Hartz IV" in das "Bürgergeld" kümmern.

Nahles müsste sich um Einführung des "Bürgergelds" kümmern

Die 51-Jährige würde auf Amtsinhaber Detlef Scheele folgen, dessen Vertrag dem Blatt zufolge im April ausläuft. Allerdings müsste der Verwaltungsrat der Bundesagentur Nahles als Chefin wählen, Scholz und seine Bundesministerinnen und -minister müssten diese Entscheidung bestätigen.

Wen die SPD in die neue Ampel-Regierung schickt, ist bislang nicht bekannt. FDP und Grüne haben ihre künftigen Ministerinnen und Minister hingegen bereits genannt. Am Montag will Scholz Medienberichten zufolge die Kabinettsmitglieder der Sozialdemokraten vorstellen. Am Mittwoch wollen die Fraktionen der SPD, Grünen und FDP im Bundestag Scholz zum Bundeskanzler wählen. (AZ)

