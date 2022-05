Wahlkreis Aachen 1: Ergebnisse der Landtagswahl 2022 in NRW

Wahlergebnisse für Aachen 1 bei der NRW-Wahl 2022: Hier finden Sie nach der Landtagswahl die Ergebnisse für Kandidaten und Parteien im Wahlkreis 1. Der umfasst den nördlichen Teil der Stadt Aachen.

Bei der Landtagswahl 2022 in Nordrhein-Westfalen entscheiden die Wählerinnen und Wähler am 15. Mai, welche Kandidaten in das Düsseldorfer Parlament des Bundeslandes einziehen und welche Parteien welchen Anteil an der Macht bekommen. NRW ist in 128 Wahlkreise eingeteilt. Einer davon ist der Wahlkreis Aachen 1 mit den nördlichen Ortsteilen der alten Kaiserstadt.

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zur Wahl. Am Ende des Artikels erfahren Sie beispielsweise, wie die Ergebnisse bei der vergangenen Landtagswahl vor fünf Jahren ausgefallen sind. Sobald nach Schließung der Wahllokale bei der NRW-Wahl 2022 um 18 Uhr die ersten Ergebnisse vorliegen, liefern wir Ihnen die aktuellen Wahlergebnisse für den Wahlkreis Aachen 1.

Ergebnisse für Aachen 1: Wahlergebnisse 2022 der NRW-Wahl

In diesem Datencenter werden nach der Auszählung die Wahlergebnisse für Aachen 1 bei der NRW-Wahl 2022 angezeigt:

Dabei dreht es sich um zwei Ergebnisse. Jede Wählerin und jeder Wähler kann nämlich bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen eine Erststimme und eine Zweitstimme vergeben. Mit der Erststimme wählt man eine Person. Für jeden der 128 Wahlkreise wurden bei der NRW-Wahl 2022 Direktkandidaten und Direktkandidatinnen aufgestellt. Wer die meisten Stimmen im Wahlkreis auf sich vereinigt, zieht direkt ins Landesparlament ein - dadurch wird sichergestellt, dass alle Teile von NRW im Landtag vertreten sind.

Die Zweitstimme dagegen wird für eine Partei abgegeben. Je mehr Stimmen eine Partei bekommt, desto mehr Abgeordnete ziehen für sie ins Landesparlament ein. Zu den Direktkandidaten kommen also Bewerber von den Landeslisten hinzu. Dazu muss eine Partei allerdings mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen erringen. Diese sogenannte Fünf-Prozent-Hürde oder auch Sperrklausel soll verhindern, dass Splitterparteien den Parlamentsbetrieb behindern.

Landtagswahl 2022 in NRW: Orte im Wahlkreis Aachen 1

Aachen 1 ist der Wahlkreis mit der Nummer 1. Die folgenden Gebiete gehören dazu:

Von der Stadt Aachen die Stadtbezirke

Aachen-Haaren

Aachen-Laurensberg

Aachen-Richterich

Der Stadtbezirk Aachen-Mitte mit den Stadtteilen

10 Markt

13 Theater

14 Lindenplatz

15 St. Jakob

16 Westpark

17 Hanbruch

18 Hörn

21 Ponttor

22 Hansemannplatz

23 Soers

24 Jülicher Straße

25 Kalkofen

34 Rothe Erde

47 Marschiertor

48 Hangeweiher

Die übrigen Teile der Stadt Aachen gehören zum Wahlkreis Aachen 2.

Ergebnis der Wahl in Nordrhein-Westfalen 2017: Das waren Kandidaten und Wahlergebnis für Aachen 1

Alle fünf Jahre findet die Landtagswahl in NRW statt. Dies waren 2017 bei den Zweitstimmen die Wahlergebnisse im Wahlkreis Aachen 1:

SPD : 27,7 Prozent

: 27,7 Prozent CDU : 27,0 Prozent

: 27,0 Prozent FDP : 16,2 Prozent

: 16,2 Prozent Grüne: 12,2 Prozent

AfD : 4,2 Prozent

: 4,2 Prozent Linke: 7,4 Prozent

Piraten: 1,5 Prozent

Andere: 3,9 Prozent

Die Wahlbeteiligung lag bei 71,1 Prozent.

Von den Direktkandidaten hat sich 2017 der SPD-Bewerber Karl Schultheis (SPD) durgesetzt. Er bekam 36,1 Prozent der Erststimmen.

Dies waren die Kandidaten im Wahlkreis Aachen 1 bei der NRW-Wahl vor fünf Jahren und deren Ergebnisse:

Schultheis , Karl ( SPD ): 36,1 Prozent

, ( ): 36,1 Prozent Thönnißen, Ulla ( CDU ): 32,7 Prozent

): 32,7 Prozent Schmitt-Promny, Karin (Grüne): 9,4 Prozent

Cormann, Claudia ( FDP ): 8,9 Prozent

): 8,9 Prozent Kuklik, Stefan (Piraten): 2,1 Prozent

Schwedt , Robert ( Die Linke ): 5,9 Prozent

, Robert ( ): 5,9 Prozent Lebien , Roger ( AfD ): 3,6 Prozent

Quelle: Landeswahlleiter des Landes Nordrhein-Westfalen

