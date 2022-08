Wann ist die Landtagswahl 2022 in Niedersachsen?

In diesem Artikel erfahren Sie nicht nur den Termin für die Landtagswahl 2022 in Niedersachsen, sondern auch die Öffnungszeiten der Wahllokale.

Bei der Wahl 2022 in Niedersachsen können die Bürgerinnen und Bürger darüber abstimmen, wie sich der Landtag in den kommenden fünf Jahren zusammensetzt. Dabei entscheidet sich auch, ob Ministerpräsident Stephan Weil von der SPD eine dritte Amtszeit antreten kann und ob die Koalition aus SPD und CDU fortgesetzt wird.

Aber wann ist die Landtagswahl in Niedersachsen 2022? Hier finden Sie die Infos zum Termin und die Öffnungszeiten der Wahllokale.

Datum: Wann ist die Niedersachsen-Wahl 2022?

Die Landtagswahl in Niedersachsen wird am 9. Oktober 2022 stattfinden. Diesen Termin hatte die Staatskanzlei etwa ein Jahr vor der Wahl bekanntgegeben.

Bei dem Tag handelt es sich um einen Sonntag. Allgemein müssen Wahlen in Deutschland an einem Sonntag oder an einem gesetzlichen Feiertag abgehalten werden, damit möglichst viele Menschen die Gelegenheit haben, ihre Stimmen abzugeben.

Öffnungszeiten der Wahllokale bei der Landtagswahl 2022 in Niedersachsen

Die Wahllokale in Niedersachsen haben am 9. Oktober zehn Stunden lang geöffnet. Die Öffnungszeiten sind die üblichen: 8 bis 18 Uhr.

Wer als Wahlberechtigter an diesem Termin verhindert ist, kann seine Stimmen schon vorher per Briefwahl abgeben. Das ist ohne besondere Gründe möglich. Ausgezählt werden alle Stimmen erst nach dem Schließen der Wahllokale - also ab 18 Uhr.

Wie oft ist Wahl in Niedersachsen?

Wie in fast allen Bundesländern findet die Landtagswahl in Niedersachsen alle fünf Jahre statt. Die einzige Ausnahme in Deutschland ist mittlerweile Bremen: Hier wird die Bürgerschaft alle vier Jahre gewählt.

Die letzte Landtagswahl in Niedersachsen fand damit 2017 statt. Damals konnte sich die SPD mit 36,9 Prozent der Stimmen gegen die CDU mit 33,6 Prozent durchsetzen. Die anderen Parteien folgten abgeschlagen: Die Grüne kamen als drittstärkste Kraft auf 8,7 Prozent, die FDP auf 7,5 Prozent, die AfD auf 6,2 Prozent und die Linke auf 4,6 Prozent.

Die erste Landtagswahl in Niedersachsen wurde 1947 abgehalten. Damals gewann die SPD mit einem Wahlergebnis von 43,4 Prozent. Hier einer Übersicht über die Termine für alle Landtagswahlen in Niedersachsen:

Niedersachsen-Wahl 1947: 20. April

Niedersachsen-Wahl 1951: 6. Mai

Niedersachsen-Wahl 1955: 24. April

Niedersachsen-Wahl 1959: 19. April

Niedersachsen-Wahl 1963: 19. Mai

Niedersachsen-Wahl 1967: 4. Juni

Niedersachsen-Wahl 1970: 14. Juni

Niedersachsen-Wahl 1974: 9. Juni

Niedersachsen-Wahl 1978: 4. Juni

Niedersachsen-Wahl 1982: 21. März

Niedersachsen-Wahl 1986: 15. Juni

Niedersachsen-Wahl 1990: 13. Mai

Niedersachsen-Wahl 1994: 13. März

Niedersachsen-Wahl 1998: 1. März

Niedersachsen-Wahl 2003: 2. Februar

Niedersachsen-Wahl 2008: 27. Januar

Niedersachsen-Wahl 2013: 20. Januar

Niedersachsen-Wahl 2017: 15. Oktober

Niedersachsen-Wahl 2022: 9. Oktober

Durch die Wahlergebnisse im Jahr 2017 waren in den vergangenen fünf Jahren fünf Parteien im Landtag vertreten. SPD, CDU, Grüne, FDP und AfD. Die Linkspartei war an der sogenannten Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Um in den Landtag von Niedersachsen einzuziehen, muss eine Partei nämlich mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen erhalten.

Laut Umfragen zur Niedersachsen-Wahl 2022 zeichnet sich ein Zweikampf zwischen SPD und CDU gefolgt von den Grünen ab. Die Linken müssen wohl erneut um den Einzug in den Landtag kämpfen. Umfragen zeigen aber immer nur ein aktuelles Stimmungsbild. Das Wahlergebnis kann im Oktober ganz anders ausfallen. (sge)