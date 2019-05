vor 22 Min.

Abschied von einem echten Fachgeschäft

Plus Seit 1994 betreiben Franz und Eva Langer ihren Foto-Laden in Königsbrunn, und haben den Wandel der Branche miterlebt. Jetzt gehen sie in den Ruhestand.

Von Adrian Bauer

Die Regale bei Ringfoto Langer leeren sich langsam: Bei den Kameras gibt es nur noch einige Restposten. In den Regalen mit den Bilderrahmen und Kamerataschen zeigen sich große Lücken. Ein eigentümliches Gefühl ist das für Eva und Franz Langer. Mehr als 25 Jahre lang haben sie immer Sorge getragen, dass die Auslage in ihrem Fotogeschäft in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße in Königsbrunn bestens ausgestattet und auf dem neuesten Stand ist. Doch jetzt läuft der Räumungsverkauf, ab dem 1. Juni sind beide im Ruhestand.

„Es fühlt sich komisch an, die leeren Regale zu sehen. Ich glaube, so richtig haben wir es beide noch nicht verstanden, dass wir jetzt bald im Ruhestand sind“, sagt Franz Langer. Im August 1994 hat das Ehepaar das Geschäft eröffnet. 1971 hat Franz Langer die Ausbildung zum Fotokaufmann begonnen, 1978 zogen seine Frau und er von Ebersberg nach Augsburg. Eva Langer hat sich ihre Fotokenntnisse selbst angeeignet, kümmert sich um die Bilderrahmen und schießt meist die Passfotos für die Kunden: „Ich bin da hineingewachsen“, sagt sie. Mit ihrem Laden haben Franz und Eva Langer die rasante Entwicklung der Fotografie der vergangenen Jahre hautnah miterlebt. Am Anfang stand die analoge Technik mit Film und chemischer Entwicklung. Als Ende der 1990er Jahre die ersten Digitalkameras auf den Markt kamen, sprangen man auf den Zug auf, sagt Franz Langer: „Wir haben überlegt und es als Chance gesehen, dass das die Zukunft ist. Wir waren vom ersten Tag an dabei und haben damit erfolgreiche Jahre erlebt.“ Längere Urlaube gab es lange nicht Ein eigenes Geschäft zu haben, bringe auch einen gewissen Druck mit sich: „Von Montag bis Samstag ist das Geschäft geöffnet, am Sonntag kümmert man sich um die Büroarbeit“, sagt Eva Langer. Längere Urlaube erlaubt sich das Paar erst seit ein paar Jahren. Als negativ haben die beiden die Verantwortung trotzdem nie empfunden, sagt Franz Langer: „Ich denke, wenn die Anspannung weg ist, können wir glücklich und fröhlich auf unser Lebenswerk zurückblicken. Wir haben den Laden von Null aufgebaut.“ Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Möglich wurde das auch durch eine treue Stammkundschaft, die die gute Beratung und die Freundlichkeit der Langers zu schätzen wissen. Bei der Kameratechnik bleibt vor allem Franz Langer stets auf der Höhe der Zeit, um die Kunden bestmöglich beraten zu können: „Wir wollten immer für jeden Kunden da sein, uns Zeit nehmen und es sind viele nette Gespräche entstanden“, sagt Franz Langer. Stammkunden kamen bis aus München Das Einzugsgebiet geht weit über Augsburg und Königsbrunn hinaus, auch aus München, Fürstenfeldbruck, Neusäß oder Odelzhausen kommen die Kunden. Die Probleme anderer Fachgeschäfte, dass Menschen sich beraten lassen, aber dann im Internet einkaufen, kenne man auch, sagt Eva Langer: „Aber die sind nicht so groß ins Gewicht gefallen.“ Wichtig war beiden immer eine sauber gestaltete Internetpräsenz als Visitenkarte. Für den letzten Geschäftstag am 31. Mai haben die Langers nichts großes geplant. „Wir werden abends wahrscheinlich essen gehen und am nächsten Tag geht es ans Ausräumen des Ladens“, sagt Franz Langer. Gefunden werden muss noch ein Platz für die Vitrine mit etwa 50 historischen Kameras, die Franz Langer über die Jahre gesammelt hat. Die analoge Technik haben beide nicht verlernt – auch weil immer wieder junge Leute mit Opas Kamera vorbeikamen und fragten, wie das denn funktioniert. Berührende Kundennachrichten zum Abschied Gefreut haben sie sich über die vielen Reaktionen auf die Ankündigung ihres Ruhestands, sagt Franz Langer: „Wir haben Briefe bekommen, Postkarten und Präsente. Wir haben uns bei den Kunden bedankt, da haben viele gesagt: Nein, wir danken Ihnen. Das hat uns sehr berührt.“ Wenn der Laden abgewickelt ist, wollen die Langers ausgiebig Urlaub machen. Fotografiert wird dabei natürlich auch. Franz Langer hat in seiner „Gruschd-Schublade“ im Laden einige tolle Aufnahmen von einer Toskana-Landschaft im Morgennebel, Schnee am Ostseestrand oder Straßenszenen aus Kuba. Zu diesen Eindrücken sollen sich noch viele weitere gesellen. Auch technisch will er im Ruhestand nicht einrosten, sagt Langer: „Ich werde mich auf dem Laufenden halten und mit einem Ohr die Entwicklung verfolgen.“ Die Fotografie lässt die Langers auch im Ruhestand nicht los – dann aber ganz ohne Verantwortung, nur zum Spaß an der Freude. "Kommentar

