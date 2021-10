"Lebensgefährliche Situationen": Bürger kritisieren Bobinger Verkehrspolitik

Plus Einen emotionalen Appell und eindringliche Worte in Sachen Verkehr gab es für die Bobinger Stadtregierung auf der ersten Bürgerversammlung seit der Kommunalwahl.

Etwas anders als erwartet verlief die coronabedingt erste Bobinger Bürgerversammlung seit den Kommunalwahlen. Nach den Berichten aus den einzelnen Referaten wie Bauamt und Finanzverwaltung erteilte Bürgermeister Klaus Förster den Bürgerinnen und Bürgern das Wort. Dabei zeigte sich, dass das Thema "Verkehr" in Bobingen mittlerweile zu einem Ärgernis geworden ist.