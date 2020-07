vor 59 Min.

Bundesstraße 17 bei Lagerlechfeld nach Unfall gesperrt

Glück im Unglück hatte ein 18-Jähriger, der sich mehrfach mit seinem Auto überschlagen hatte. Die B17 musste in beide Richtungen gesperrt werden.

Von Norbert Staub

Komplett in beide Richtungen musste die Bundesstraße 17 bei Lagerlechfeld nach einem Unfall am Mittwoch gesperrt werden. Laut Polizei war der 18-jährige Fahrer eines Kleintransporters, der in Richtung Landsberg unterwegs war, gegen 9.30 Uhr in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er berührte die Leitplanke und überschlug sich mehrfach mit seinem Auto, das schließlich auf dem Dach liegen blieb.

Unfall bei Lagerlechfeld: B17 wurde gesperrt

Der junge Mann, der von nachfolgenden Autofahrern aus seinem Kleintransporter geborgen wurde, erlitt nur leichte Verletzungen. Sicherheitshalber wurde er zur Untersuchung ins Bobinger Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 50 000 Euro. Nach eigenen Angaben war der 18-Jährige am Steuer eingeschlafen. Weil der Kleintransporter Gefahrgut geladen hatte, musste die B17 in beide Fahrtrichtungen für eine halbe Stunde gesperrt werden.

Das Gefahrgut wurde von der Feuerwehr mit entsprechender Schutzausrüstung geborgen werden. Der Kleintransporter konnte anschließend ohne Probleme abgeschleppt werden. Der 18-jährige Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt.

