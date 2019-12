vor 38 Min.

Die etwas andere Hilfe für Obdachlose

Mit einem Spendenaufruf auf Facebook hat für Elke Luge aus Oberottmarshausen alles begonnen. Welche Herausforderungen gemeistert werden.

Von Uwe Bolten

Im Augenblick stapeln sich Tüten und Kartons im Wintergarten ihrer Wohnung. Elke Luge aus Oberottmarshausen sammelt für Obdachlose. „Wir haben uns überlegt, dass wir dieses Jahr nicht am Geschenke-Wahnsinn teilnehmen wollen und etwas für die tun wollen, die es nötiger brauchen“, sagt die 53-Jährige. „Für die Obdachlosen – egal welcher Nationalität – passiert zu wenig“, meint ihr Lebensgefährte Günter Stadler zur Motivation. „Wir wollen machen, und nicht nur reden.“ Deshalb startete sie vor einem Monat einen Aufruf in Sozialen Medien. Das Echo war gewaltig.

„Wir haben genug, wir können es sonst nicht bewältigen“, sagt Elke Luge. Auch ihre Mitstreiter Robert Pfister aus Graben, Gabriel Georgs aus Haunstetten und Fritz Metzger aus Otterfing bei Holzkirchen, berichten über ähnliche Mengen.

Mehr als 200 Menschen wollten in den ersten zehn Tagen Obdachlosen helfen

Elke Luge rief über ihre Seite „Deutsche Obdachlosenhilfe zu Weihnachten – private Hilfe“ auf Facebook zu Sachspenden auf. Egal ob Kleidung, Decken, Hygieneartikel oder Schlafsäcke: „Die Resonanz war gewaltig. In den ersten zehn Tagen waren mehr als 200 Menschen dabei: reale Freunde, aber auch Menschen, die ich gar nicht kannte“, erinnert sich die 53-jährige zahnmedizinische Fachangestellte. Durch die Verbindungen im sozialen Netzwerk meldeten sich immer mehr Menschen. Einer davon war Fritz Metzger. „Als ich davon las, war ich sofort dabei“, sagt das Mitglied im Motorradclub Streetbunnys. „Wir sammeln Spenden für Kinder, die schwer krank sind oder im Sterben liegen. Oder für Obdachlose, die sich von Tag zu Tag kämpfen“, berichtet er. Robert Pfister aus Graben, ein Bekannter aus Luges Kinderzeiten und Fachangestellter für Bäderbetrieb im Lechtalbad Kaufering, konnte seinen Arbeitgeber dazu bewegen, Lagerkapazität für die Sachspenden zu Verfügung zu stellen. „Uns ist es wichtig, dass wir keine Organisation sind, sondern eine rein private Initiative“, sagt Pfister.

Nahe des Augsburger Plärrers werden die Spenden an Bedürftige ausgegeben

Koordiniert wird die gesamte Aktion über die Plattform Facebook. So kam auch Gabriel Georgs zu der Gruppe. „Es gelang uns über die Kontakte, den Ausgabeort der Sachspenden an die Bedürftigen und Obdachlosen zu organisieren“, berichtet er. Los geht’s am 22. Dezember. „Ab 13 Uhr können sich bedürftige Menschen am Flohmarktgelände beim Familienbad nahe des Augsburger Plärrers die Sachen aussuchen und abholen“, sagt er. Eine Motivation für alle sei die Tatsache, dass alles direkt weitergeben und keine Organisation dazwischengeschaltet wird. „Wir sind selber dabei, bezahlte Führungskräfte brauchen wir nicht“, stellt Stadler fest.

Elke Luge freut sich besonders, dass die Arbeiterwohlfahrt Altenstadt/Iller die Aktion unterstützt. „Die kommen mit Zelten, so dass wir die Fläche eines Tennisplatzes witterungsgeschützt vorbereiten können“, sagte Elke Luge. Sie hatte übrigens auch das Motto der Aktion ausgewählt. Es lautet: „Bewerte Menschen nicht nach Äußerlichkeiten, es könnte sich ein reiches Herz unter einem billigen Mantel befinden.“

Die eingegangenen Spenden werden nun sortiert. „Wir nehmen nichts mehr an, sonst können wir die Menge nicht mehr bewältigen. Die Transportkapazität für den vierten Advent haben wir schon organisiert“, sagt Luge.

Die nicht abgeholten Sachspenden werden nach der Veranstaltung an gemeinnützige Organisationen im Rahmen der Obdachlosenhilfe abgegeben, damit nichts verloren gehe.

