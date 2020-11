vor 5 Min.

Ein Faschingsauftakt ganz ohne Prinzenpaare

So fröhlich wird es 2021 nicht auf den Straßen in Klosterlechfeld zugehen.

Plus Wegen Corona findet der Auftakt zur fünften Jahreszeit anders statt. In Königsbrunn ist eine etwas andere Schlüsselübergabe geplant.

Von Piet Bosse

Am 11. November um 11.11 Uhr stürmt der Carnevalsclub Königsbrunn normalerweise mit viel Trara das Rathaus und stellt das Prinzenpaar und die Kostüme vor. Der Bürgermeister übergibt dem Prinzenpaar und dem Kinderprinzenpaar jeweils einen symbolischen Rathausschlüssel. Danach gibt es Sekt und die ersten Faschingskrapfen. Normalerweise. Denn dieses Jahr ist alles anders.

Ein Prinzenpaar gibt es nicht, aber das ursprünglich geplante Paar soll das Amt nächstes Jahr annehmen. Die Schlüsselübergabe sollte zunächst ausfallen. „Eigentlich brauchen wir das dieses Jahr nicht, weil die Saison nicht stattfindet. Aber da wurden Stimmen laut, dass wir wenigstens die Schlüsselübergabe machen sollen“, sagt Jürgen Langhammer, Präsident des Carnevalsclubs in Königsbrunn.

Deshalb wird Bürgermeister Franz Feigl Präsident Langhammer und dem Vorsitzenden Dieter Schwab vom Faschingsverein aber wie gewohnt symbolisch die Rathausschlüssel übergeben.

Zukunft der Faschingsvereine ist ungewiss

„Wir wollen zeigen, dass wir da sind und wollen die Leute aufmuntern“, sagt Langhammer. Sollten es die Corona-Regeln bis dahin zulassen, überlegt er auch, am Lumpigen Donnerstag das Rathaus zu stürmen und Krawatten abzuschneiden. Er wägt aber ab: „Wenn es geringste Bedenken gibt, machen wir das natürlich nicht.“ Den gewohnten Fasching gibt es in diesem Jahr in Königsbrunn nicht, ähnlich ist es bei anderen Faschingsvereinen im südlichen Landkreis.

In Klosterlechfeld gibt es dieses Jahr keine Veranstaltung am 11. November, auch ein Prinzenpaar gibt es nicht. Werner Krause, Schriftführer des Faschingsvereins Lecharia, befürchtet langfristige Folgen für die Faschingsvereine. „Die Corona-Zeit ist bedrohlich für die Vereine.“ Weil sich der Faschingsverein nicht trifft und die Garden nichts organisieren können, bestünde die Gefahr, dass die Mitglieder das Interesse an Faschingsvereinen verlieren. „Fasching, wie wir ihn kennen, wird es in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht geben“, sagt er. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Menschen dicht gedrängt beieinander stehen werden.“ Die Tradition der Faschingsvereine sieht er in Gefahr.

Faschingsvereine wollen die Gemeinschaft pflegen

Auch in Mittelneufnach bei der Neufnarria ist der Blick in die Zukunft ist ungewiss: „Wenn man ein Jahr aussetzt, weiß ich nicht, ob man dann wieder genauso viele Mitglieder wie vorher hat“, sagt der Vorsitzende Benjamin Schnitzler. Das liege daran, dass die Vereine recht jugendlich seien. „Die jungen Leute werden merken, dass es auch ohne Fasching geht, dann muss man gucken, ob man sie danach zurückkriegt.“ Ein Prinzenpaar gibt es dieses Jahr nicht, am 11. 11. finden auch keine Feierlichkeiten statt. Wenn es die Corona-Regeln ermöglichen, dann möchte Schnitzler die Gemeinschaft auch ohne Fasching stärken. „Sobald die Beschränkungen wieder aufgehoben werden, schauen wir, dass wir vielleicht eine kleine Weihnachtsfeier machen.“

„Das wichtigste ist, dass die sozialen Kontakte bestehen bleiben“, sagt auch Jürgen Langhammer vom Königsbrunner Faschingsverein. Um die Verbindungen zu pflegen, treffen sich sowohl die Vorstände als auch die einzelnen Tanzgruppen in Videokonferenzen. Bedenken, dass sich die Mitglieder durch Corona voneinander entfernen, hat er nicht. „Dass mal Jugendliche abspringen, kommt vor. Aber dass die Masse abspringt, kann ich mir nicht vorstellen. Wir sind guter Dinge, dass das Zusammengehörigkeitsgefühl bleibt.“

