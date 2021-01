vor 32 Min.

Ein Michelangelo ziert einen Hiltenfinger Hausflur

Mit Kreativität und Sorgfalt zaubern Malermeister Dominik Richter und sein Mitarbeiter "Die Erschaffung der Welt" an eine Wand in Hiltenfingen.

Plus Ingrid Sedlacek, die Leiterin der Theater-Schmiede, hat ihr neues Haus in Hiltenfingen mit einem weltbekannten Kunstwerk verzieren lassen. Wie das funktioniert.

Von Elmar Knöchel

Ein Umzug bedeutet vor allem eines: Arbeit. Da kann sogar einer Kulturpreisträgerin die Kreativität etwas abhanden kommen. So geschehen bei Ingrid Sedlacek. Der Umzug von Bobingen nach Hiltenfingen musste unter Termindruck ablaufen. "Das alte Haus war schnell verkauft. Um den vereinbarten Termin einhalten zu können, gab es jede Menge zu tun, um das neue Haus rasch bezugsfertig zu bekommen", erklärt die aus Bobingen kommende Leiterin der Theater-Schmiede.

Da sei sie erst einmal überrascht gewesen, als ihr Malermeister Dominik Richter, der Geschäftsführer von Farben Bühler in Bobingen, vorschlug, etwas von der schauspielerischen Kreativität der Sedlaceks auf die Wand des neuen Domizils zu übertragen. Seine Idee seien Masken gewesen. Als Anspielung auf das Theater. Nach einigen Beratungen einigte man sich jedoch auf eine Adaption von Michelangelos "Die Erschaffung der Welt".

Der Bobinger Maler muss Michelangelos Vorlage am Computer nachbauen

Für Richter kein Problem: Er legt Wert auf die Feststellung, dass ein guter Malerbetrieb mehr können müsse als Wände zu streichen. In diesem Fall ist die Arbeit durchaus aufwendig: Denn sobald man sich auf ein grundsätzliches Motiv festgelegt hat, beginnt erst einmal die Suche nach Vorlagen. "Relativ einfach im Falle von Michelangelo", lacht der Chef der Malerfirma. Denn dafür gebe es jede Menge Anschauungsmaterial im Internet.

Das fertige Werk verschönert nun das Heim von Ingrid Sedlacek in Hiltenfingen. Bild: Elmar Knöchel

Anschließend müsse man das Motiv allerdings selber, in abgewandelter Form und für die gewünschte Ausführung passend, "am Computer quasi nachbauen", wie der Fachmann sagt. Das heißt, es wird erst einmal das spätere Bild am PC gezeichnet und daraus eine sogenannte Vektorgrafik erstellt. Danach wird diese Grafik am hauseigenen Plotter ausgedruckt. Die daraus entstandene Schablone muss dann nur noch an der Wand befestigt werden. Anschließend wird mit Farbe und Pinsel das Motiv aufgemalt.

Der Michelangelo von Hiltenfingen war für Richter eine Premiere

Auf diese Weise sind viele Motive, von einfachen Wandtattoos wie Sprüchen oder auch Straßennamen, bis hin zu mehrfarbigen Bildern möglich. Gerade Firmen würden dieses Angebot gerne an Fassaden nutzen, um ihren Firmengegenstand bildlich zum Ausdruck zu bringen. Im Raum Aichach/ Friedberg habe Richter, der ursprünglich aus Friedberg kommt, bereits einige solcher Aufträge realisiert. Im südlichen Landkreis Augsburg sei der "Michelangelo von Hiltenfingen" allerdings sein erstes Projekt gewesen.

Doch in letzter Zeit gebe es häufiger Anfragen dieser Art, sagt Richter. Der Preis hänge dabei natürlich vom Aufwand ab. Ein einfaches Wandtattoo sei schon ab 240 Euro möglich. Auch das Bemalen einer Decke, zum Beispiel mit einem sonnigen Himmel und fluffigen Wolken, sei ein beliebtes Motiv. Um die "Entstehung der Welt" an die Hiltenfinger Wand zu bringen, seien insgesamt etwa zwölf Arbeitsstunden nötig gewesen. Dazu kämen noch die Vorbereitungszeiten an Computer und Plotter. "Es war toll zu sehen, wie das Bild nach und nach Gestalt annahm", sagt die stolze Besitzerin, Ingrid Sedlacek.

