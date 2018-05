00:34 Uhr

Ein Tritt: Bildschirme dunkel

In Bobingen-Siedlung gehen die Scherze in der Nacht zu weit

Von Reinhold Radloff

Als relativ ruhig beschreiben die Polizeiinspektionen Bobingen und Schwabmünchen die Freinacht. Es sei zu wenigen sogenannten Maischerzen mit Sachbeschädigungen gekommen, bis auf zwei Ausnahmen, die allerdings teilweise gravierende Folgen haben.

Es gab schon Jahre, da war in der Freinacht richtig was los in den Gemeinden des südlichen Landkreises. Da ließen sich meist junge Leute noch richtige Scherze einfallen, bauten einen Skilift auf den einzigen Berg Königsbrunns, verzierten Rathäuser, deckten Missstände mit fröhlichen Aktionen auf.

Später zogen vorrangig Kinder durch die Straßen, dekorieren Zäune und Autos mit Toilettenpapier, sprühen Rasierschaum auf Hecken Fahrzeugscheiben und Hauswänden, oder Jugendliche beschmierten öffentliche Gebäude mit sexistischen und obszönen Schriften und Bildern. Alles nicht lustig, teilweise strafbar, eigentlich ohne Zusammenhang mit der Freinacht.

Denn der hierzulande übliche Brauch, Dinge, die nicht aufgeräumt wurden, an den Maibaum des jeweiligen Ortes zu schleppen, wird immer weniger praktiziert. In ein paar Orten wie beispielsweise Großaitingen, Langerringen, Wehringen oder Oberottmarshausen finden sich trotzdem noch eine Menge Gegenstände wie Mülltonnen, Schuhe, Fahrräder, Blumenkästen, Einkaufswagen, Stühle und mehr am Maibaum, an der Kirche oder am Rathaus. Alles okay, solange nichts beschädigt ist und die Eigentümer ihre Dinge dort wiederfinden, sagt auch die Polizei. Doch in zwei Gemeinden gingen die Scherze viel zu weit:

In Scherstetten wurde ein Wohnwagen zum Maibaum geschleppt und dabei ziemlich beschädigt. Das ist natürlich ebenso strafbar wie der anderen noch viel gröbere Unsinn, der in Bobingen-Siedlung für Ärger sorgte. Dort wurden von Unbekannten gegen Mitternacht mindestens acht Verteilerkästen von Kabel Deutschland mit Gewalt umgetreten und der Inhalt beschädigt. Dadurch fielen im Umfeld das Fernsehen, aber auch teilweise Internet, Radio und Telefon aus. Wie lange die Störung dauert, war gestern ungewiss.

