vor 57 Min.

Ein neuer Discounter für Untermeitingen

So wird es aussehen, wenn der Action-Markt am morgigen Donnerstag erstmals seine Türen öffnet. Das Foto stammt aus einer der deutschen Action-Filialen in Lampertheim, nördlich von Mannheim.

Die Action-Kette eröffnet am Donnerstag eine Filiale auf dem Lechfeld. Welches Sortiment die Kunden erwartet und warum das Unternehmen den Standort gewählt hat.

Von Veronika Lintner

Ein paar neugierige Passanten laufen auf dem Parkplatz vor dem breiten, weißen Gebäude umher. Sie blicken hinauf zu den sechs blauen Buchstaben unter dem spitzen Giebel – dort steht „Action“. Eine Mutter ruft ihr Kind zurück: „Komm schon, der hat noch nicht auf.“ Ein grauhaariger Mann ist von der Lechfelder Straße abgebogen und liest nun aufmerksam das Schild, das die Eröffnung ankündigt. Noch einmal schlafen, dann ist es soweit. Am morgigen Donnerstag öffnet hier eine Filiale der „Action“-Kette ihre Türen.

Früher war dieses Gebäude ein Netto-Supermarkt. Im Innern des Geschäfts herrscht schon jetzt reger Betrieb. Kurz vor der Eröffnung sind noch ein paar Regale leer, zwischen den Gängen tummeln sich Angestellte und füllen die Lücken im Sortiment mit allerlei Waren auf. „Wir erwarten noch zwei weitere Lieferungen“, sagt Filialleiterin Stefanie Burger. Die werden aus einem der drei Zentrallager in Biblis angeliefert.

Action verkauft fast alles - außer verderbliche Lebensmittel

Die Action-Kette ist ein niederländisches Unternehmen, ein sogenannter Non-Food-Discounter. Das bedeutet, dass Action alles mögliche verkauft – nur keine verderblichen Lebensmittel. Dafür stehen Süßwaren und Dekoartikel im Angebot, das Sortiment reicht vom Shampoo bis zum Gartenrechen, vom Handtuch über die Steckdose bis zum Basketball. Jedes Action-Geschäft führt Produkte in 14 verschiedenen Kategorien, darunter Sport, Do-it-Yourself und Körperpflege. „60 Prozent des Sortiments ändert sich regelmäßig, jede Woche gibt es 150 neue Produkte“, sagt Burger. Vor allem das Spielzeugsortiment und die Kosmetikprodukte wechseln im schnellen Takt. Mit dieser Philosophie wirbt der Discounter. „Wechselnde Ware zu günstigen Preisen“, sagt Burger. „Und der Name Action ist für uns Mitarbeiter Programm. Es gibt immer viel zu tun.“

Die Kette expandiert seit zwei Jahren auch im süddeutschen Raum. Seit 2017 seien rund 20 neue Filialen in Bayern entstanden, sagt Stefanie Burger. Deshalb hat sich die Filialleiterin auch ein regionales Ziel gesetzt: „Wir wollen mithalten mit unseren Filialen in Königsbrunn und Landsberg.“

Konkurrent Tedi ist nur wenige Meter von Action entfernt

Doch die Konkurrenz wohnt auch in der Nachbarschaft. Zwei Häuser weiter gibt es eine Tedi-Filiale – ebenfalls ein Non-Food-Discounter, ein Billigmarkt aus Deutschland. „Diese Nähe zu anderen Ketten ist aber nicht unüblich“, sagt Burger, die seit zwei Jahren für Action arbeitet. Die Lage bezeichnet sie als „unübertroffen“, direkt an der Hauptstraße, auf dem wachsenden Lechfeld. Das Unternehmen will expandieren und sucht deshalb die Nähe zu großen Städten wie Augsburg. Der neue Markt will in der Region um Kunden werben: Schwabmünchen, Klosterlechfeld und Lagerlechfeld – und natürlich Untermeitingen. „Die wollen wir alle mitnehmen“, sagt Burger.

An den Glastüren des Markts hängen noch Zettel: Mitarbeiter werden gesucht. 18 Angestellte arbeiten schon für die Filiale, bis zu 25 sollen es werden. „Das sind vor allem Teilzeitkräfte“, erklärt die Filialleiterin. Und es seien Arbeiter aus der Umgebung, aus Untermeitingen und den umliegenden Gemeinden.

Kostenersparnis durch Einkaufsvolumen und effiziente Logistik

Die langen Gänge mit den weißen Regalen verteilen sich auf 870 Quadratmeter. In jeder Filiale folgt die Ordnung demselben Muster, nach den „Präsentationsrichtlinien“ des Unternehmens. Das Unternehmen nennt verschiedene Gründe für die niedrigen Preise. „Zu allererst ist es natürlich die Menge, die wir einkaufen“, erklärt Kim Radak, die Marketingkoordinatorin der Action-Kette. „Unsere Filialen haben alle das gleiche Sortiment und bei mehr als 1100 Filialen kommt ein großes Einkaufsvolumen zusammen.“ Der zweite Aspekt sei die Kostenersparnis. „Wir haben eine sehr einfache Unternehmensstruktur, unsere Logistik ist effizient. Unsere doppelstöckigen Trucks können die doppelte Anzahl an Ware transportieren und sparen so viele Kilometer jährlich“, sagt Radak. Das spare Kosten und schone zugleich die Umwelt.

Zudem entstehen die Filialen nicht in teuren Innenstadtlagen, sondern „eher außerhalb, wo die Miete etwas günstiger ist“, sagt Radak. Und so entschied sich das Unternehmen für eine Niederlassung auf dem Lechfeld. Am Donnerstag, um 9 Uhr, öffnet der Markt in Untermeitingen seine Tore zum ersten Mal. Die ersten Kunden erhalten als Willkommensgeschenk eine Einkaufstüte, einen sogenannten Action-Shopper. „Aber da unsere Preise so niedrig sind, haben wir keine weiteren Aktionen geplant“, sagt Burger.

