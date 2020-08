vor 51 Min.

Einbrüche: Bande oder Einzeltäter?

Serie in Königsbrunn

Zu der Einbruchsserie in Königsbrunn hat die Polizei bislang noch keine heiße Spur. „Es ist nach wie vor unklar, ob eine Tätergruppierung die Einbrüche begangen hat oder ob es sich um eine zufällige Häufung handelt“, sagt Artur Dachs, Leiter der Polizeiinspektion Bobingen, die auch für Königsbrunn zuständig ist. Gut aus Sicht der Polizei sei, dass zwei Einbruchsversuche gescheitert sind: „Die Objekte waren offenbar gut gesichert, und das ist das Wichtigste. Einbrecher wollen innerhalb kürzester Zeit in ein Haus eindringen, und je besser das gesichert ist, desto größer ist die Chance, dass sie davon ablassen“, so Dachs. Wie berichtet hatte es in der Zeit von Samstag, 22. August, und Montag, 24. August, in Königsbrunn zwei Versuche und zwei Einbrüche gegeben. Die Polizei bittet weiterhin, Zeugen sollten sich unter der Telefonnummer 08234/9606-0 melden. (nos)

