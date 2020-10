vor 38 Min.

Exhibitionist belästigt Joggerin an der Wertach

Einen Exhibitionisten sucht die Polizei, der an der Wertach bei Hiltenfingen unterwegs war.

An der Wertach hatte eine Joggerin zwischen Hiltenfingen und der Wertachau einen Exhibitionisten beobachtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Von Norbert Staub

Ein Exhibitionist war am Donnerstagnachmittag in Hiltenfingen unterwegs. Gegen 17.15 Uhr beobachtete laut Polizeibericht eine Joggerin am östlichen Wertachufer zwischen der Wertachau und Hiltenfingen einen Mann auf einer Parkbank, der exhibitionistische Handlungen ausführte. Auch von der Anwesenheit der Joggerin ließ sich der Unbekannte nicht davon abhalten.

Polizei: Exhibitionist soll rote Haare gehabt haben

Der Mann soll etwa 17 Jahre alt gewesen sein. Er trug eine schwarze Hose, einen grauen Kapuzenpullover und weiße Turnschuhe. Der Mann hatte rote Haare und fuhr ein grau-silbernes Mountainbike.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Täter oder zu ähnlichen Vorfällen unter Telefon 08232/96060.

Themen folgen