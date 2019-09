15:55 Uhr

Für Bobingen geht es wieder aufwärts

Der TSV Bobingen findet zurück in die Erfolgsspur: Nach drei Niederlagen in Folge springt gegen Cosmos Aystetten ein verdienter 2:0-Sieg heraus.

Nach drei Niederlagen und einem enttäuschenden 0:4 in der Vorwoche, zeigt der TSV Bobingen Charakter und gewinnt in der Fußball-Bezirksliga gegen den SV Cosmos Aystetten. „Ich habe es diese Saison bereits öfter erklärt, aber heute hat es sich wieder gezeigt: Wenn wir alles reinwerfen und selbst aktiv sind, können wir jeden Gegner schlagen“, erklärte ein erleichterter Kapitän Christopher Detke nachdem die Negativserie unterbrochen wurde.

Dabei musste Bobingens Trainer Marco Di Santo vor dem Spiel einige Umstellungen vornehmen. Im Vergleich zur Vorwoche fehlten Hüseyin Tomakin und Nicolas Prestel und kurzfristig fiel auch der Stabilisator Sebastian Jeschek krank aus. Doch das neue Personal erledigte seine Aufgabe bravourös. „Was unsere junge Truppe phasenweise abgezogen hat, hat mich schon beeindruckt. Ich denke, so kann man auf eine kleine Krise antworten“, erklärte Detke.

In Halbzeit eins hatte zwar Cosmos etwas mehr Spielanteile, doch die Bobinger setzten mehrere Konter so zielgerichtet, dass am Ende das 1:0 als verdiente Führung resultierte. Zunächst vergaben Florian Gebert und Emre Mutlu große Möglichkeiten (20./22.). Dann eroberte Simon Schlotterer einen Ball in der eigenen Hälfte und spielte vertikal auf Detke. Dessen Querpass, verwertete Florian Gebert unter Aystettens Torhüter Dzemil Abazi hindurch (45.).

Berkay Akgün erzielt für den TSV Bobingen das 2:0

Direkt nach dem Anpfiff hatte Maximilian Drechsler Aystettens größte Chance, schlenzte den Ball aber aus 20 Metern an die Querlatte. Wer dachte, dass Aystetten nach der Pause eine Schippe drauflegen würde, sah sich getäuscht. Die ersten 15 Minuten in Halbzeit zwei dominierte der TSV mit hohem Pressing. Aus einer solchen Situation heraus legte erneut Detke quer auf den umtriebigen Berkay Akgün, der aus 16 Metern gegen die Laufrichtung des Torhüters auf 2:0 stellte (52.). „Ich bin froh, dass ich dem Team mit meinem Tor helfen konnte“, erklärte Akgün und fügte an: „Das war eine hervorragende und geschlossene Mannschaftsleistung – ein wichtiger Sieg zum richtigen Zeitpunkt.“

Aystetten brauchten etwas, um sich zu berappeln und hatte erst in der 77. Minute durch einen Kopfball von Drechsler wieder eine klare Tormöglichkeit. Kurz zuvor vergab der eingewechselte Maximilian Müller für Bobingen die Vorentscheidung (75.). Erst als Gebert, die gelb-rote-Karte sah, erzeugten die Gäste richtig Druck (80.).

Die größte Chance vergab Markovic Mandic aus dem Getümmel heraus aus fünf Metern (87.). Torhüter Adrian Schlotterer reagierte glänzend und sicherte die Führung. Danach fiel dem Favoriten nichts mehr ein.

