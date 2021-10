Fußball Bayernliga

TSV Schwabmünchen will den Aufwärtstrend fortsetzen

Plus Beim Heimspiel am Sonntag gegen Dachau will der TSV Schwabmünchen seinen Aufwärtstrend fortsetzen.

Von Vanessa Bäumel

Nach den zwei vergangenen erfolgreichen Spieltagen in der Bayernliga Süd hat der TSV Schwabmünchen am Sonntag erneut die Möglichkeit wichtige Punkte zu sammeln. Zu Gast ist der TSV Dachau. Ab 15 Uhr rollt der Ball im Sportzentrum in der Riedstraße und das Ziel der Schwabmünchner ist klar: Ein erneuter Sieg soll her.

