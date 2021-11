Fußball Bezirksliga

13:45 Uhr

Gelingt Türkgücü Königsbrunn die Revanche?

Oguzhan Karaduman (rechts) steht Türkgücü Königsbrunn am Wochenende wieder zur Verfügung.

Plus Der SV Türkgücü Königsbrunn will im Heimspiel gegen FC Thalhofen seine Siegesserie fortsetzen. An das Hinspiel erinnern sich die Königsbrunner nur ungerne.

Von Hieronymus Schneider

Trotz vieler verletzungsbedingter Ausfälle schwebt der SV Türkgücü Königsbrunn seit sechs Spielen auf einer Erfolgswelle in der Bezirksliga Schwaben Süd. Fünf Siege und ein Unentschieden brachten dem Team 16 Punkte ein. Damit steht Türkgücü ganz nahe vor seinem Ziel, nämlich den zweiten Platz zu erobern. Momentan steht nur der TV Erkheim mit einem Punkt Vorsprung vor den Königsbrunnern und der Nachbar TSV Bobingen ist punktgleich mit 28 Punkten.

