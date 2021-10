Fußball Bezirksliga

14:08 Uhr

In Bad Grönenbach hängen die Trauben hoch für Türkgücü Königsbrunn

Plus Der SV Türkgücü Königsbrunn will wieder näher an die Spitzengruppe herankommen. Doch die Aufgabe beim nächsten Gegner wird nicht leicht.

Von Hieronymus Schneider

Die Formkurve des Bezirksligateams SV Türkgücü Königsbrunn zeigt wieder nach oben. Zwar war der Heimsieg über das Schlusslicht FC Heimertingen letztlich eine mühsame und knappe Angelegenheit. Bei besserer Chancenverwertung hätte das Ergebnis aber deutlicher als 2:1 lauten können. Mit diesen drei Punkten haben sich die Königsbrunner zumindest in der oberen Tabellenhälfte halten können. Der Anspruch des Spielertrainer-Duos René Hauck und Burak Tok geht jedoch weiter nach oben. Sie möchten um die beiden Aufstiegsplätze mitspielen. Dazu ist aber auch mal wieder ein Auswärtssieg nötig. Bisher konnte nur das Spiel in Neugablonz gewonnen werden, die anderen drei Partien im Allgäu wurden verloren.

