Knifflige Aufgabe für den TSV Bobingen

Plus Der TSV Bobingen empfängt am Samstag (15 Uhr) den Tabellenletzten Viktoria Augsburg. Warum Trainer Michael Deschler vor einer schweren Aufgabe warnt.

Auf dem Papier scheint die Sache klar zu sein: Im Heimspiel gegen den Tabellenletzten Viktoria Augsburg am kommenden Samstag (15 Uhr) ist der TSV Bobingen klarer Favorit. Aber in den letzten Jahren war das Derby immer eine knappe Angelegenheit.