Türkgücü Königsbrunn: Ein verdientes Remis im Nachbarduell

Beim TSV Haunstetten holt der SV Türkgücü Königsbrunn nach zwei Toren Rückstand noch einen Punkt.

Mit dem 2:2 im Bezirksligaduell beim Nachbarn TSV Haunstetten wurden die Erwartungen des SV Türkgücü Königsbrunn nicht ganz erfüllt. Aber angesichts eines frühen 0:2-Rückstands, der noch in der ersten Halbzeit wettgemacht wurde, und Siegchancen auf beiden Seiten war das Ergebnis am Ende doch gerecht.

Die notgedrungen etwas umgestellte Türkgücü-Abwehr wirkte in der Anfangsphase verunsichert. Der zuletzt sehr formstarke Özgün Kaplan zog sich beim Aufwärmen eine Zerrung zu und wurde durch Solomon Olaitan ersetzt und Berat Ayverdi kam für Emre Cevik in die Startelf. Nach vier Minuten gab es nach Foul von Itua Sadadi einen Freistoß für Haunstetten, den Christian Bernhardt über die Mauer hinweg zum 1:0 versenkte.

In der 21. Minute wurde die Abwehr der Gäste wieder durch einen Angriff von der rechten Seite auseinandergezogen, und der ehemalige Türkgücü-Spieler Florent Kuci war in der Strafraummitte zur Stelle und vollstreckte den Pass von Christian Stiegler zur 2:0-Führung für die Haunstetter. Darauf reagierten die Königsbrunner mit der Einwechslung von Tugay Demir und Emre Cevik für Olaitan und Ayverdi. Wenige Minuten später wurde Murat Cevik im Strafraum vom TSV-Verteidiger Sedat Yilmaz zu Fall gebracht und Schiedsrichter Fabian Hegener entschied sofort auf Strafstoß. Kapitän Burak Tok ließ sich diese Chance nicht entgehen und verkürzte auf 1:2.

Bei der nächsten Abwehraktion zog sich Tok ohne Einwirkung des Gegners eine schmerzhafte Verletzung zu und musste das Spielfeld für Kaan Dogan verlassen. Und dieser Spieler war es, der kurz vor der Pause, nachdem Torwart Dzemil Abazi eine Haunstetter Großchance vereitelte, einen Konter über links nach Vorlage von Tugay Demir mit dem Ausgleichstreffer zum 2:2 abschloss.

In der zweiten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams lange Zeit. Türkgücü hatte etwas mehr Strafraumszenen, doch Civek scheiterte mit seinem Schuss aus spitzem Winkel am TSV-Torwart, und als dieser einmal schon ausgespielt war, erreichte der Pass von Cemal Nam nicht den einschussbereiten Abdourahmane Ayanda, sodass ein Haunstetter Verteidiger klären konnte. Ayanda war für Daniel Viana Dos Santos eingewechselt worden, der diesmal von Beginn an spielte, aber sich nicht entscheidend in Szene setzen konnte. Auf der anderen Seite rettete Torwart Abazi in der Schlussphase bei einem Schuss aus kurzer Distanz von Elvis Hajdarevic und einem Kopfball durch glänzende Paraden den Punktgewinn für Türkgücü Königsbrunn.

SV Türkgücü Königsbrunn Abazi (Tor), Olaitan (24. Demir), Hauck, Tok (30. Dogan), Michel, Ayverdi (24. Cevik), Karaduman, Sadadi, Nam, Dos Santos (60. Ayanda), Civek,

Tore 1:0 Bernhardt (4.), 2:0 Florent Kuci (21.), 2:1 Tok (28./Foulelfmeter), 2:2 Dogan (43.)

Schiedsrichter Fabian Hegener

Zuschauer 175