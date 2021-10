Türkgücü Königsbrunn will zur Spitzengruppe aufschließen

Beim Landesligaabsteiger aus Kaufbeuren geht es für Türkgücü Königsbrunn wieder um den Anschluss zur Spitzengruppe.

Der SV Türkgücü Königsbrunn hat durch seinen 1:0-Sieg gegen den FC Oberstdorf wieder Kontakt zur Spitzengruppe der Bezirksliga Schwaben Süd. Nun steht das von den Spielertrainern René Hauck und dem derzeit verletzten Burak Tok auf Platz sechs punktgleich mit den Oberstdorfern und nur einen Punkt hinter der SpVgg Kaufbeuren und dem TV Erkheim. Mit zwei Punkten mehr als diese steht der TSV Bobingen auf dem zweiten Platz hinter dem schon mit acht Punkten enteilten Spitzenreiter VfL Kaufering.

René Hauck sprach schon vor dem Spiel gegen Oberstdorf davon, dass dieses und das Spiel beim Landesligaabsteiger SpVgg Kaufbeuren darüber entscheiden, ob der SV Türkgücü weiter oben mitmischen kann oder sich mit dem Mittelfeld begnügen muss. Nun kommt es also darauf an, ob sein Team auch die noch etwas größere Aufgabe in Kaufbeuren bestehen kann.

Verletzungssorgen bei Türkgücü Königsbrunn

Die Verletzungssorgen sind nicht kleiner geworden. Im Spiel gegen Oberstdorf mussten Sem Michel und Murat Civek verletzt vom Platz. Zumindest beim Stoßstürmer Civek dürfte ein Einsatz noch nicht infrage kommen und das schwächt die offensive Durchschlagskraft des Teams enorm. Für ihn kam Kerem Cakin nach Verletzung wieder zurück, doch auch er ist noch nicht in der nötigen Form, um ihn zu ersetzen. Die Stärke der Königsbrunner liegt ohnehin in ihrem stark besetzten und sehr variablen Mittelfeldspiel.

Und bei den beiden 1:0-Siegen in Bad Grönenbach und gegen den FC Oberstdorf stach immer ein Joker, der von der Auswechselbank kam und dann das entscheidende Tor erzielte. Einmal war es der Brasilianer Daniel Dos Santos und das andere Mal der Senegalese Abdourrahmane Ayanda. In Szene gesetzt wurden sie aber von den laufstarken Spielern wie Oguzhan Karaduman, Cemal Nam, Kaan Dogan, Sem Michel oder Demir Tugay. Im Abwehrzentrum führt auch in Kaufbeuren wieder René Hauck selbst das Kommando, da mit einem Einsatz von Burak Tok noch nicht gerechnet werden kann. Auch Serkan Demharter ist noch nicht fit, aber dafür kann Tolga Özkan wieder eingreifen. Auf den Außenbahnen haben Özgün Kaplan und Emre Cevik stets überzeugt und auch Itua Sadadi und Solomon Olaitan setzten sowohl defensiv als auch im Umschaltspiel starke Akzente.

So muss dem Team auch in Kaufbeuren nicht bange sein, und so dürfte es ein Match auf Augenhöhe werden, denn die Kaufbeurer haben in Bad Grönenbach 2:2 unentschieden gespielt. Vor ihrer zweiwöchigen Pause überraschten sie mit einem 3:1-Heimsieg über den Tabellenführer VfL Kaufering. Der TSV Bobingen konnte im September in Kaufbeuren nicht gewinnen, verlor aber nur knapp mit 1:2. Die bisher einzige Niederlage fingen sich die Ostallgäuer im August mit 2:4 in Thalhofen ein. Acht Spiele hintereinander konnten sie zuletzt nicht bezwungen werden. Ihr Toptorjäger ist Robin Conrad mit bisher sechs Toren, gefolgt von Bora Imamogullari mit vier Treffern. Der 31-jährige Trainer Mahmut Kabak hat den jüngsten Kader der Bezirksliga mit einem Altersdurchschnitt von 21,4 Jahren. Die erste Begegnung dieser beiden Vereine findet am Samstag um 16 Uhr im Kaufbeurer Parkstadion statt.