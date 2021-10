Langerringen legt Protest ein, Wehringen trennt sich vom Trainer

Plus In Langerringen hofft man auf ein Wiederholungsspiel gegen Dinkelscherben, Wehringen trennt sich vom Trainer, und Schwabmünchen sucht weiter nach einem Coach: Unsere Fußball-Nachlese.

Nein, die SpVgg Langerringen ist kein schlechter Verlierer. Trotzdem hat der Kreisligist gegen die Niederlage im Heimspiel vergangene Woche gegen Dinkelscherben Protest eingelegt. Grund ist ein durchaus entscheidender Fehler des Schiedsrichters. Der zeigte nach einer guten halben Stunde dem Dinkelscherber Simon Motzet die Gelbe Karte. Nur hat er scheinbar diese bei Langerringens Bastian Renner vermerkt - beide tragen die Nummer 15.