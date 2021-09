Flut: Spenden aus dem Kreis Augsburg kommen Spielplatz im Ahrtal zugute

Plus Über den Verkauf von Schokoherzen in Wehringen und Großaitingen kommen 2000 Euro zusammen. Mit dem Geld wird nun ein Spielplatz im Ahrtal unterstützt.

Sie wollten den Opfern der Flutkatastrophe im Ahrtal helfen. Deshalb starteten Michael Deschler und Denise Fischer zwei besonderen Aktionen: Die beiden Jugendbeauftragten der Gemeinden Wehringen und Großaitingen riefen dazu auf, Briefe an die Betroffenen in Westdeutschland zu schreiben. Außerdem organisierten sie den Verkauf von Schokoladenherzen. Mit dem Erlös wollten sie auch finanzielle Hilfe bieten.