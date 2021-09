Grund- und Gewerbesteuern könnten in Großaitingen steigen

Plus Warum der Finanzausschuss Großaitingen die Anhebung für diese Gemeindesteuern empfiehlt. Die Entscheidung trifft aber der gesamte Gemeinderat.

Der Haupt- und Finanzausschuss Großaitingen traf sich zur Beratung über die Erhöhung des jeweiligen Hebesatzes für die Grundsteuer A für landwirtschaftliche Flächen, die Grundsteuer B für alle anderen Grundstücke sowie für die Gewerbesteuer. Die Großaitinger Steuersätze lagen bisher unter dem Durchschnitt des Landkreises Augsburg. Darauf hatte auch schon die überörtliche Rechnungsprüfung des Landratsamtes hingewiesen.