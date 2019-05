vor 55 Min.

Ilsesee: Zwei Männer retten Frau vor dem Ertrinken

Zwei Lebensretter werden zum Saisonauftakt der Wasserwachten im Landkreis Augsburg für ihre Leistung geehrt. Wie die beiden eine Frau vor dem Ertrinken retteten.

Von Christian Kruppe

Die Wasserwachten im Landkreis Augsburg sind bereit. Die ersten Bäder haben bereits geöffnet, weitere öffnen bald. Dann werden die Wasserwachten der Region wieder unzählige ehrenamtliche Stunden leisten, um neben dem angestellten Personal für Sicherheit im und ums Wasser zu sorgen – und Leben retten.

Neben den ehrenamtlichen Wasserwachtlern und ihrem Wachauftakt standen zwei Personen im Blickpunkt. Zwei, die nicht der Wasserwacht angehören: Andreas Getz und Constantin Kokoran. Die beiden Königsbrunner haben während der vergangenen Sommersaison am Königsbrunner Ilsesee einer Frau das Leben gerettet. Die beiden Freunde waren an einem Dienstagvormittag zum Baden an dem beliebten Königsbrunner See. Andreas Getz war bereits im Wasser, als Constantin Kokoran ganz leise Hilferufe hörte, die er anfangs nicht zuordnen konnte. Auch kein anderer der Badegäste hatte offensichtlich etwas bemerkt. Aber dann entdeckte der 46-Jährige in der Mitte des Sees plötzlich eine Person, die sich panisch bewegte und ganz offenbar in Lebensgefahr war. Gemeinsam mit Getz schwamm er sofort los.

Lebensretter ziehen bewusstlose Frau 300 Meter zurück an Land

Anfangs sahen sie noch, wie die Frau versuchte, sich über Wasser zu halten, doch als sie noch etwa 20 Meter entfernt waren, hatten sie bereits alle Kräfte verlassen: Sie trieb mit dem Gesicht nach unten im Wasser. Die beiden Männer drehten die bewusstlose Frau um und zogen sie mit vereinten Kräften rund 300 Meter zurück an Land.

Das schaffen sie zu zweit, was trotzdem noch ein immenser Kraftakt war. „Im Fernsehen sieht so etwas leicht aus, doch das ist dann doch nicht wie bei Baywatch“, erinnert sich Constantin. Am Ufer legten die beiden die Frau ab, machten die Atemwege frei und brachten sie in die stabile Seitenlage. Hier spielte die Erfahrung von Andreas Getz auch eine große Rolle, denn er ist Meister für Bäderbetriebe und arbeitet in der Schwabmünchner Singoldwelle.

Henry-Dunant-Medaille für zwei Lebensretter aus Königsbrunn

Als Dank und Anerkennung für ihre Leistung bekamen nun die beiden die Henry-Dunant-Medaille verliehen. Martin Gschwilm nannte die beiden „Helden des Alltags.“ Gschwilm lobt das schnelle und beherzte Eingreifen der beiden. „Von der Notarztbesatzung habe ich erfahren, was für eine tolle Arbeit ihr geleistet habt“, sagte Gschwilm. „Ohne die beiden hätten wir wohl einen Todesfall gehabt“, ergänzt der Kreiswasserwachtchef. Das ist auch das Wichtigste für die Retter. „Die Anerkennung, die wir bekommen, ist schön. Das Allerwichtigste war aber, als wir erfahren haben, dass die Dame über den Berg ist“, erklärt Getz. „Die Henry-Dunant-Medaille geht hier an zwei Helden. Zwei Lebensretter, die nicht weggesehen haben. Das ist ein wunderbares Zeichen von Zivilcourage. Die beiden sind ein Risiko für sich selbst eingegangen, um ein anderes Leben zu retten. Das ist das Größte, was man leisten kann“, befand der Landtagsabgeordnete Fabian Mehring.

Ob die beiden „Laienhelfer“, wie sie von Martin Gschwilm bezeichnet werden, künftig eine Wasserwacht-ortsgruppe unterstützen, ist noch offen, aber nicht ausgeschlossen, denn „die Türen für die beiden stehen offen“, erklärt Gschwilm.

Der Landtagsabgeordnete Mehring betont nicht nur deshalb die Bedeutung der Wasserwacht: „Die 14 Ortsgruppen sind eine wichtige ehrenamtliche Institution. Da engagieren sich Menschen, die in ihrer Freizeit aktiv sind, um uns im Sommer ein sicheres Badevergnügen zu ermöglichen.“

