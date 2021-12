Die Lochbachbrücke lässt weiter auf sich warten

Plus Der Ersatzbau für die Brücke am Lochbach kommt wohl erst im nächsten Jahr. Worauf die Stadt Königsbrunn gerade warten muss und wie es weitergeht.

Seit dem Herbst 2019 warten viele Spaziergänger aus Königsbrunn auf einen Ersatz für die Schaffnerbruck: Der kleine Steg über den Lochbach war im Zuge der Sanierungsarbeiten am Flussufer abgerissen worden, weil die Besitzer kein Interesse an einer Erneuerung hatten. Die Stadt Königsbrunn engagiert sich für einen Ersatz, doch weil weder der Lochbach noch die beiden Ufer zu Königsbrunn gehören, gestaltet sich die Sache langwierig. Mittlerweile ist man aber immerhin beim letzten Mahlgang der behördlichen Mühlen angelangt.