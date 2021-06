Königsbrunn

EHC Königsbrunn arbeitet mit den Augsburger Panthern zusammen

Plus Der EHC Königsbrunn will zurück in die Eishockey-Oberliga. Gelingen soll das mithilfe einer Kooperation mit dem DEL-Team der Augsburger Panther.

Zuletzt war es recht still um den EHC Königsbrunn, doch hinter den Kulissen arbeiteten die Verantwortlichen fleißig an neuen Konzepten. Mit einem spannenden Ergebnis: Der Eishockey-Club erweitert künftig seine Augsburger Kooperation und wird jetzt auch mit den Augsburger Panthern zusammenarbeiten. Königsbrunns Vorsitzender Tim Bertele erklärt die Einzelheiten der Pläne.

