Königsbrunn

vor 17 Min.

Königsbrunn stellt Weichen bei der Kinderbetreuung

Der Stadtrat von Königsbrunn hat sich für die AWO als Träger des neuen Kindergartens am östlichen Stadtrand entschieden.

Plus Der Stadtrat gewährt keine weiteren Eltern-Zuschüsse und vergibt die Trägerschaft der geplanten Kita. Warum dabei freie Träger nicht zum Zug kommen.

Von Adrian Bauer

Der Königsbrunner Stadtrat hat sich in seiner vergangenen Sitzung mit der Kinderbetreuung und den Zuschüssen für Eltern befasst. Bei der finanziellen Unterstützung haben die Räte einen Grundsatzbeschluss gefasst. Bei der Vergabe der Trägerschaft der Kita im neuen Baugebiet am östlichen Stadtrand kam die AWO zum Zug. Bürgermeister Franz Feigl erklärte auch, warum freie Träger in Königsbrunn derzeit keine Chance haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen