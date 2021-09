Königsbrunn

06:30 Uhr

Königsbrunner Mittelschüler dürfen ihre Stimme abgeben

Plus Bei der Juniorwahl bekommen Schüler ein realistisches Bild von der Bundestagswahl. Die Lehrer an der Königsbrunner Mittelschule freuen sich über deren Reaktion.

Von Adrian Bauer

Die Wahlhelfer nehmen die Benachrichtigungen entgegen, haken den Namen auf der Liste ab und geben die Stimmzettel aus. Die Wählerinnen und Wähler machen in der Kabine ihre beiden Kreuzchen, falten den Zettel und werfen ihn in die Urne. Wären die handelnden Personen nicht erkennbar im jugendlichen Alter, könnte die Szenerie so in jedem Wahllokal Königsbrunns stattfinden. Bei der Juniorwahl an der Mittelschule in Königsbrunn wird das Geschehen am Wahltag so realistisch wie möglich durchgespielt. Die betreuenden Lehrkräfte Rebecca Ostermann und Jonathan Zeller freuen sich, mit wie viel Interesse die Schülerschaft und das Lehrerkollegium bei der Sache war.

