Königsbrunner Schulen brauchen nur wenige Corona-Luftfilter

Plus Statt über 100 Räumen brauchen nur 18 Zimmer in Königsbrunner Schulen Corona-Luftfilter. Erfreuliche Nachrichten kommen aus den neu und umgebauten Grundschulen.

Sollen für die Königsbrunner Schulen Corona-Luftfilter angeschafft werden oder nicht? Vor der Sommerpause hatte der Stadtrat eine Entscheidung darüber noch vertagt, weil verlässliche Vorgaben fehlten, ob sich damit der Präsenzunterricht sicherstellen lässt. Dafür überprüfte die Stadtverwaltung die Grund- und Mittelschulen noch einmal nach den Gesichtspunkten einer Studie des Umweltbundesamtes, das berechnet hatte, unter welchen Umständen der Kauf der Geräte sinnvoll ist. Das Ergebnis, das am Dienstagabend vom Ferienausschuss des Stadtrats besprochen wurde, ist für die Stadt erfreulich, weil deutlich weniger Geld ausgegeben werden muss, als zunächst gedacht.