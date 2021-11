Linie 3 in Königsbrunn: Trübe Aussichten für günstigere Tickets

Plus Von der Straßenbahn aus bieten sich neue Ansichten von Königsbrunn. Diese müssen sich die Kunden aber etwas kosten lassen: Die Stadt bleibt in Tarifzone 3.

Von der Straßenbahn aus kann man neue Seiten Königsbrunns entdecken: Die Passagen durch die Wohngebiete und hinter den Einkaufsmärkten an der Guldenstraße erschlossen sich bislang nur besonders motivierten Wanderern. Der breiten Öffentlichkeit sind auch die Aussichten im Norden der Stadt auf den neu gebauten Teil der Guldenstraße, die neuen Gebäude der Bereitschaftspolizei und die Baustelle Real-Gelände vermutlich nicht geläufig. Für diese Aussichten, die Journalisten nun bei einer Pressefahrt erleben konnten, können die Bürgerinnen und Bürger ab dem 12. Dezember bei den offiziellen Fahrten der Linie 3 erleben. Ganz günstig wird dieses Erlebnis aber nicht: Die Stadt bleibt in der Tarifzone 3. Mit einer Streifenkarte kostet die einfache Fahrt zum Königsplatz 3,97 Euro.