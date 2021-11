Wie Unternehmen und Azubis in Königsbrunn zueinander finden

Plus Immer weniger junge Menschen bewerben sich für eine Ausbildung. Was eine Königsbrunner Firma unternimmt, um Auszubildende zu finden.

139 Ausbildungsplätze auf 100 Bewerber - so lautet die Quote des aktuellen Ausbildungsjahres im Landkreis Augsburg, das im September startete. Gut für die Jugendlichen, die nach einem Ausbildungsplatz suchen, schwierig für die ausbildenden Betriebe. Denn diese müssen sich ins Zeug legen, den Nachwuchs für sich zu gewinnen. Das erlebt auch die Firma Baader aus Königsbrunn. Der Geschäftsführer des Schaltanlagen-Herstellers und ein Auszubildender des Unternehmens erklären, wie sie zueinander gefunden haben und wie sie die Trends des Ausbildungsmarkts zu spüren bekommen.