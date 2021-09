Die Eurofighter üben noch einige Tage den Ernstfall über dem Lechfeld

Plus Anfang September hat das Taktische Luftwaffengeschwader 74 aus Neuburg seinen Flugbetrieb vorübergehend auf das Lechfeld verlegt. Dort wird für den Ernstfall geübt

Bis 20. September starten und landen die Eurofighter des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 noch auf dem Nato-Flugplatz Lechfeld. Dann fliegen die 14 Kampfjets zurück zu ihrer Basis, dem Fliegerhorst Neuburg. Dort wurden in den vergangenen Wochen die Start- und Landebahnen saniert. Die Bauarbeiten sind im Zeitplan. "Alles läuft optimal. Das Wetter hat mitgespielt", sagt Oberst Gordon Schnitger, der Kommodore des Luftwaffengeschwaders. Anders war es vor einigen Jahren.