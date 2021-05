Landkreis Augsburg

Bürger im südlichen Landkreis Augsburg sollen besseres Busangebot erhalten

In Königsbrunn plant man derzeit die Umrüstung der Busflotte auf E-Antrieb.

Plus In Zukunft sollen deutlich mehr Menschen im Kreis Augsburg für die öffentlichen Verkehrsmittel gewonnen werden. Wie das im südlichen Landkreis aussehen soll.

Von Adrian Bauer

Das große Zieldatum ist der Dezember 2023: Dann laufen die bestehenden Verträge zwischen dem Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV) und den Busunternehmen für den Betrieb der Linien aus. Darum laufen derzeit zahlreiche Planungen, um rechtzeitig ein neues, möglichst attraktives Angebot für die Bürger im Landkreis erstellen zu können. Der aktuelle Stand der Dinge für den südlichen Landkreis wurde jetzt im Kreisausschuss vorgestellt. In Königsbrunn stehen noch in diesem Jahr größere Veränderungen an.

