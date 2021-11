Landkreis Augsburg

17:27 Uhr

Cyberangriff auf Siegmund: So kamen die Hacker ins Firmennetzwerk

Die Firma Siegmund in Oberottmarshausen ist Opfer eines Hackerangriffs geworden.

Plus Hacker haben den Maskenhändler Siegmund in Oberottmarshausen angegriffen. Es ist nicht der erste Fall in der Region. Wie die Täter dabei vorgehen.

Nach dem Hackangriff auf den Maskenhändler Siegmund in Oberottmarshausen ermittelt jetzt die Kripo. Spezialisten eines sogenannten Quick-Reaction-Teams (QRT) für Einsätze bei Cybercrime-Angriffen auf Unternehmen, Behörden oder auch Vereine untersuchen den Vorfall. Sie können bereits Details zum Vorgehen der Hacker sagen. Es gibt Parallelen zu anderen Fällen in der Region.

