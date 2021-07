Rückkehr aus dem Homeoffice: Wie Firmen im Landkreis künftig arbeiten

Plus Die Homeoffice-Pflicht ist ausgelaufen, doch viele Arbeitnehmer möchten weiter zu Hause arbeiten. Welche Strategien die Firmen im Landkreis entwickeln und was das für die Mitarbeiter bedeutet.

Von zu Hause aus arbeiten statt mit Kollegen im Büro sitzen: Für viele Beschäftigte ist das längst Alltag. Doch wie geht es weiter, nachdem die Homeoffice-Pflicht ausgelaufen ist? Unternehmen im Landkreis haben verschiedene Strategien, doch eines scheint klar: Wie vor Corona wird es nicht mehr werden.