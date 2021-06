Landkreis Augsburg

vor 46 Min.

Worauf es beim Kauf eines E-Bikes ankommt und wie man sicher damit fährt

Plus E-Bikes sind längst nicht mehr nur was für Faule, sagt der Radexperte Armin Falkenhein. So findet man das richtige E-Bike für sich und ist sicher unterwegs.

Von Victoria Schmitz

Eine Runde aufs Rad nach Feierabend? Immer mehr Radelnde satteln vom klassischen Drahtesel auf motorisierte Räder um. Die Vorteile liegen auf der Hand: Weite Strecken lassen sich mit weniger Anstrengung zurücklegen, hügelige Landschaften, wie die Stauden, stellen kein Hindernis da.

