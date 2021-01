vor 17 Min.

Lesetipps für den Lockdown aus dem Landkreis Augsburg

Plus Die Zeit rund um Weihnachten und Silvester wird heuer wegen Corona besonders ruhig. Hier deshalb ein paar Lesetipps von Autoren aus dem Landkreis Augsburg.

Von Elmar Knöchel

Die Weihnachtszeit ist immer eine ganz besondere Zeit. Sehnte man sich bisher zwischen den Jahren nach etwas mehr Ruhe, könnte es in diesem Pandemiejahr genau umgekehrt sein. Aufgrund von Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverboten dürfte es so manchem zu ruhig werden. Zeit vielleicht, wieder einmal ein Buch zu lesen. Heimische Buchautoren aus dem südlichen Landkreis haben dazu ein paar Empfehlungen parat:

Lesetipps aus dem Landkreis Augsburg: Von Stauffenberg bis zum Mühlhiasl

Anni Gastl, Heimat- und Mundartdichterin aus Bobingen, die Gedichte zu allen möglichen Anlässen schreibt und auch Ahnenforschung betreibt, empfiehlt ein Buch von Raynor Winn: "Der Salzpfad" - eine wahre und spannende Geschichte. Anni Gastl fasst den Inhalt so zusammen: "Ein Ehepaar, die Kinder sind bereits aus dem Haus, verliert das eigenhändig renovierte Anwesen in Südengland durch Konkurs. Alles was sie noch besitzen, passt in einen Rucksack. Mit einem kleinen Zelt machen sie sich auf, den South West Coast Path, Englands bekanntesten Küstenweg, zu erwandern. Mit einem Mal ist ihr Zuhause immer dort, wo sie gerade sind. Sie kämpfen mit Ablehnung, Vorurteilen und der Sorge, dass das Geld für den nächsten Tag nicht mehr reicht. Und zugleich entdecken sie auf der großen Wanderung das Glück. Allen Prophezeiungen zum Trotz führt sie der lange Weg über mehrere Monate zurück ins Leben und öffnet die Tür in eine neue Zukunft."

Zur Zeit liest Anni Gastl von Elisabeth zu Guttenberg: "Beim Namen gerufen". Das ist die Geschichte der Familien zu Guttenberg und von Stauffenberg, gezeichnet vom Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts über den Ersten zum Zweiten Weltkrieg bis hin zum Widerstand und dem bitteren Ende mit der Hinrichtung des Schenk Graf von Stauffenberg durch die Nazis.

Siegfried P. Rupprecht, der in Langenneufnach beheimatete Journalist, schreibt unter anderem Sach- und Kinderbücher sowie Texte für Dokumentar- und Imagefilme. „Der Streit um den Regenbogen“, „Marvin der Ausreißer“ und „Alfredo Fettucchini“ sind für das Fernsehen verfilmt, ein Teil davon als Hörbuch veröffentlicht worden. Seine Leseempfehlung ist durchaus anspruchsvoll: Haruki Murakami: "Die Ermordung des Commendatore- Band 1: Eine Idee erscheint". Rupprecht: "Der Autor schickt seinen Helden, einen erfolgreicher Maler, in die Einsamkeit. In einem abgelegen Haus will er die Trennung von seiner Frau meistern. Da unterbreitet ihm ein reicher Mann ein äußerst lukratives Angebot, nämlich ein Porträtbild von ihm anzufertigen. Doch der Maler findet nicht zu seiner alten künstlerischen Fertigkeit zurück. Schnell stellt sich die Frage: Wer ist der geheimnisvolle reiche Mann? Und was hat es mit dem auf dem Dachboden zufällig entdeckten Gemälde auf sich?"

Dieter Elmer, besser bekannt als der "Käsmichl", zeichnet Karikaturen, schreibt Gedichte und Mundartgeschichten. Der Bobinger zeichnete früher auch für unsere Zeitung. Sein Lieblingsbuch: "Der Waldprophet" von Paul Friedl. Zum Buch sagt Elmer: "Das Leben des Mühlhiasl öffnet so manchem die Augen über Prophezeiungen, die im Laufe der Jahre tatsächlich eingetreten sind. Man nennt ihn im Bayerischen Wald auch den 'Rabenstoaner Hiasl'. Viele seiner Wahrsagungen sind sehr symbolisch, wie die Eisenbahn, die er als den 'Eisernen' bezeichnet. Fesselnd ist dieses Buch allemal, wenn man versteht, es richtig zu deuten. Noch heute treten Ereignisse ein, die schon vor langer Zeit vom Mühlhiasl vorhergesagt wurden. Für mich ist der Waldprophet eine Art bayrischer Nostradamus".

Lesetipps für die Zeit rund um Weihnachten und Silvester

Brigitte Diefenthaler, freie Schriftstellerin aus Königsbrunn, hat unter dem Pseudonym "Brigitte Wolven" schon mehrere Thriller verfasst. Unter ihrem Klarnamen legte sie ihren ersten zeitgeschichtlichen Roman "Ins Dunkel geboren" vor. Ihr Herzensprojekt, wie sie sagt. Darin erzählt sie die Geschichte eines Bauernjungen aus den Stauden, der die Schrecken des Zweiten Weltkrieges ertragen muss. Als absolute Viel-Leserin sei es ihr schwergefallen, nur ein Buch auszuwählen, das sie den Lesern über die Feiertage empfehlen möchte. Hier eine kleine Auswahl ihrer Lese-Liste: "Ein uraltes Buch, das mich immer wieder zu Tränen rührt ist "Die Liebe der kleinen Mouche" von Paul Gallico". Ein weiteres ihrer Lieblingsbücher stammt von Frank Schätzing: "Der Schwarm": "Eine geniale Mischung aus Fiktion und Realität", beschreibt sie das Buch. Im Moment liest sie "Sufzeichnungen eines Serienmörders" von Young Ha Kim.

Darina D.S hinter diesem Pseudonym verbirgt sich ein Autorinnen-Duo. Sabrina Uhlenbrock aus Schwabmünchen und ihre Freundin Daniela Conzelmann. Zusammen haben sie ihren Debüt-Roman "Fluch der verlorenen Seelen - Das Vermächtnis der Familien" vorgelegt. Eine 460 Seiten starke Fantasy-Geschichte, die in Großbritannien spielt. Eine ihrer Leseempfehlungen kommt ebenfalls aus dem Fantasy-Genre. Geschrieben hat den Roman "Clockwork Angel" Cassandra Clare. "Im England des 19. Jahrhunderts gerät Tessa Gray auf der Suche nach ihrem Bruder an die Schattenjäger. Deren Aufgabe ist es, die Welt vor Dämonen zu retten. Wer sich gerne in ein vergangenes Jahrhundert zurückversetzen lässt und Fantasy mag, wird mit diesem Buch sicher schöne Stunden erleben", sagt Sabrina Uhlenbrock.

Ihr zweiter Tipp ist Verity von Colleen Hoover. "Eine junge Autorin bekommt die Chance, die Buchreihe einer Starautorin, die im Wachkoma liegt, zu Ende zu schreiben. Bei ihren Recherchen im Hause der Schriftstellerin erfährt sie jedoch schreckliche Dinge. Ein spannender Thriller mit Gruselfaktor."

Gudrun Graegel, Königsbrunnerin, schreibt Erzählungen und Kurzkrimis. 2018 hat sie in "Proseccolügen - Ein Krimi aus dem Veneto" erstmals ihre Protagonistin Doro Ritter ins Rennen geschickt. Im kommenden Jahr erscheint "Limoncellolügen - Ein Gardaseekrimi". Der dritte Fall von Doro Ritter ist bereits in Arbeit. Als ihre "Leseperlen" bezeichnet Gudrun Graegel "Der Krieg mit den Molchen" von Carel Kapek: "Es ist ein ganz besonderes Buch, sowohl von der Aufmachung, den Illustrationen, aber auch vom Inhalt. Die Frage, wer auf der Welt wen beherrschen, benutzen, ausbeuten darf, ist immer aktuell. Auf jeden Fall ein Buch, das nachdenklich macht", sagt sie. Ihre zweite Leseempfehlung ist eine eher nach innen gerichtete Geschichte: "Die Mondspielerin" geschrieben von Nina George. "Sie lässt Bilder der Bretagne im Kopf entstehen, lässt mitfühlen und mitleiden mit einer sechzigjährigen Deutschen, die kein Wort französisch spricht und aus Paris von ihrem lieblosen Ehemann flüchtet."

Die Lesetipps unserer Autoren aus dem Landkreis Augsburg:

Der Salzpfad - Raynor Winn, 336 Seiten, DuMont Welt, 14,99 €

Beim Namen gerufen - Elisabeth von Guttenberg, 285 Seiten, Ullstein-Verlag, antiquarisch erhältlich z.B. bei ZVAB.com

Die Ermordung des Commendatore - Band 1 - Haruki Murakami, 480 Seiten, Dumont, 26,-- €

Der Waldprophet - Paul Friedl, 223 Seiten, Rosenheimer Verlag, 14,99 €

Die Liebe der kleinen Mouche - Paul Gallico, 123 Seiten, Verlag Urachhaus, 17,99 €

Der Schwarm - Frank Schätzing, 1000 Seiten, Kippenheuer & Witsch, 26,-- €

Aufzeichnungen eines Serienmörders - Young Ha Kim, 152 Seiten, Cass Verlag, 20,-- €

Clockwork Angel - Cassandra Clare, 580 Seiten, Arena, 18,99 €

Verity - Colleen Hoover, 368 Seiten, dtv-Bold 14,90 €

Der Krieg mit den Molchen - Carel Kapek, 240 Seiten, antiquarisch erhältlich z.B. bei ZVAB.com

Die Mondspielerin - Nina George, 275 Seiten, Droemer-Knaur, 9,99 €

Und wem das noch nicht reicht:

