vor 16 Min.

Mann findet in Langerringen Tresor am Feldweg

Diesen Tresor hat ein Langerringer am Sonntagmorgen in der Weise an einem Feldweg auf der Betonstraße entdeckt.

Ein Mann hat einen Tresor an einem Feldweg gefunden. Die Polizei will wissen, was es damit auf sich hat. Es ist nicht der erste Fund dieser Art.

Von Carmen Janzen

Ein Mann hat einen Tresor in der Wiese am Feldweg an der Betonstraße von der Hiltenfinger Straße kommend Richtung Süden gefunden. Was es mit dem Fundstück auf sich hat, ist nicht bekannt. Die Polizei möchte aber gerne nähere Informationen haben. Wem gehört der Tresor? Seit wann ist er verschwunden? Liegt eine Straftat vor? Der Tresor mit einer Höhe von 67,5 Zentimetern, einer Breite von 49,5 Zentimetern und einer Tiefe von 47 Zentimetern wurde am Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr entdeckt. Der Finder aus Langerringen informierte sofort die Polizei. Äußerlich ist der Tresor unversehrt. Hinweise bitte an die Polizei Schwabmünchen, Telefon 08232/96060.

Ein Tresor in der Wertach

Ein Tresor in freier Natur? Das ist nicht der erste Fund dieser Art: Vor gut drei Jahren entdeckte ein Taucher einen alten Tresor in der Wertach bei der Schwabmünchner Wertachau. Auch für ihn interessierte sich die Polizei. Es stellte sich heraus: Das 32-Kilo-Schwergewicht war gewaltsam aus einer Wand gerissen, aufgebrochen und ausgeräumt worden. Neben viel Schlamm fand sich nur noch eine Geldkassette, deren Inhalt ebenfalls verschwunden war.

Themen folgen