vor 34 Min.

Niedrigere Bordsteine für Untermeitingen

Einige Bordsteinkanten in Untermeitingen, wie hier an der Ecke Langobardenstraße/Keltenstraße, sind nicht abgesenkt. Das macht das Überqueren der Straße mit Rollstuhl, Kinderwagen und Co. schwierig.

Plus Untermeitingens Fußwege sollen in den kommenden Jahren barrierefreier werden. Eine Ortsbegehung ergab: Es gibt zu viele hohe Bordsteine.

Von Victoria Schmitz

In der jüngsten Gemeinderatssitzung diskutierten die Untermeitinger Gemeinderäte, Behindertenbeauftragte Isabella Uhl ( Freie Wähler) und Bürgermeister Simon Schropp ( CSU) das Thema Barrierefreiheit auf Untermeitingens Fußwegen. Das Ergebnis: Sie sind nicht zugänglich genug. In den kommenden zwei bis drei Jahren werden deshalb mehr Bordsteinkanten abgesenkt.

Gemeinderätin Isabella Uhl präsentierte die Ergebnisse einer Ortsbegehung in der Sitzung am vergangenen Donnerstag. Nicht nur Rollstuhlfahrern, sondern auch Spaziergängern mit Kinderwagen oder Senioren mit Gehwagen würden nicht abgesenkte Bordsteinkanten an Kreuzungen in Untermeitingen Probleme bereiten.

Bürgermeister Schropp will, dass "Schwung in die Sache kommt"

Isabella Uhl erkannte drei "Problem-Bereiche" im Ort, an denen niedrigere Bordsteine nötig seien. Diese liegen im nördlichen Wohngebiet, rund um die Römer-/Keltenstraße und im südlichen Wohngebiet an der Wetterstein- und Raiffeisenstraße. Es sollen laut Gemeinde voraussichtlich 15 Bordsteine abgesenkt werden.

Bürgermeister Schropp unterstützt die Barrierefreiheit und möchte, dass "Schwung in die Sache kommt". Im Bauausschuss soll das Thema deshalb sobald wie möglich angegangen werden. Es werde priorisiert, welche Fußwege als erstes zugänglicher gemacht werden, damit das Projekt schrittweise abgearbeitet werden kann.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen