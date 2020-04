vor 40 Min.

Partnerschaftsjubiläum fällt wegen Corona-Pandemie aus

Mit einem Maibaum wollte die französische Gemeinde La Baconnière die seit 20 Jahren währende Freundschaft zu Langerringen feiern. Doch daraus wird nichts.

Von Hieronymus Schneider

Es hätte so schön sein können – die Vorbereitungen für ein großes Fest standen schon kurz vor dem Abschluss. Denn in diesem Jahr jährt sich die Partnerschaft zwischen Langerringen und der Gemeinde La Baconnière im Nordwesten Frankreichs zum 20. Mal.

An Pfingsten im Jahr 2000 unterzeichneten die damaligen Bürgermeister Hermann Urban und Eugéne Coquemont im Rathaus von La Baconnière die offizielle Partnerschaftsurkunde, die dann ein Jahr später in Langerringen besiegelt wurde. Seitdem findet jedes Jahr ein Familien- und Jugendaustausch zwischen den Partnergemeinden statt.

Zum Jubiläum wollten die Mitglieder nach Frankreich reisen

Zum 20-jährigen Bestehen der Freundschaft war eine Busreise des Langerringer Partnerschaftsvereins am Pfingstwochenende geplant und die französischen Gastgeber haben sich ins Zeug gelegt, um ihre bayerischen Gäste gebührend zu empfangen. Das Freizeitgelände beim Gemeindesaal wurde aufwendig modernisiert und trägt nun den Namen „Espace Langerringen“. Auch die vorbeiführende Straße wurde ausgebaut und in „Rue Langerringen“ umbenannt.

Zur Begrüßung sollte sogar ein Maibaum auf diesem Platz aufgestellt werden. Diesen bayerischen Brauch haben die Freunde aus La Baconnière bei ihren Besuchen in Langerringen kennengelernt. Vor zehn Jahren wurde schon einmal ein Maibaum in La Baconnière aufgestellt, aber den hatten die Langerringer mitgebracht.

Französische Partnerstadt wollte einen Maibaum aufstellen

Nun wollte die Gemeinde La Baconnière einen eigenen Maibaum aufstellen und hatten den Platz dafür schon angelegt. Doch die Corona-Pandemie verhindert dies. „Für den Maibaum ist vorerst wegen des Virus alles ausgesetzt“, erklärte der Gemeinderat Alain Couanon gegenüber der französischen Regionalzeitung Ouest France, die den Maibaum als „Totem“ bezeichnete.

Frankreich ist eines der am schwersten von der Pandemie betroffenen Länder in Europa. Seit mehr als einem Monat gelten auch hier strenge Ausgangsbeschränkungen. So musste die Jubiläumsfeier der beiden Partnerstädte für dieses Jahr abgesagt werden.

Im kommenden Jahr soll die seit 20 Jahren bestehende Freundschaft in Langerringen gefeiert werden. Somit müssen die Langerringer wohl bis zum Jahr 2022 warten, bis sie wissen, wie der französische Maibaum aussieht. Auch der für Anfang August vorgesehene Jugendaustausch in Langerringen fällt in diesem Jahr aus.

