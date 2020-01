09:07 Uhr

Polizei sucht Zeugen, um Unfall zu klären

Die Polizei will einen Unfall in Wehringen klären.

Ein Unfall, der Fragen aufwirft: Hatten die beteiligten Fahrer an einer Kreuzung in Wehringen beide gleichzeitig grünes Ampellicht?

Ein 30-Jähriger für mit seinem Lieferwagen von der Werkszufahrt des Industrieparks nach links auf die Staatsstraße in Richtung Bobingen und stieß dabei mit Wagen eines 53-Jährigen zusammen, der in Richtung Wehringen unterwegs war. Insgesamt entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 1800 Euro. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrer behaupten, dass die jeweilige Ampel für sie an der Einmündung Grünlicht angezeigt hatte. Die Polizei Bobingen sucht hetzt unbeteiligte Zeugen, um den Unfall zu klären. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08234/9606-0 entgegen genommen. (mcz)

