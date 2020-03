Salvator-Anstich in Königsbrunn: Mehr Lob auf die Politik als aufs Bier

Plus Beim Salvator-Anstich der CSU in Königsbrunn blieben Wahlkampftöne nicht aus. Dagegen fiel der „Lobpreis auf das bayerische Bier“ eher bescheiden aus.

Ihren Salvator-Anstich, mit dem sie alljährlich die Starkbierzeit eröffnet, hatte die Königsbrunner CSU auf das Wochenende vor der Kommunalwahl gelegt. Da blieben im fast voll besetzten Saal des Trachtenheims Wahlkampftöne nicht aus. Selbst der obligatorische „Lobpreis auf das bayerische Bier“ fiel ihnen zum Opfer. Dafür kam noch einmal Faschingsstimmung auf.

Als Frater Barnabas im Trachtenjanker trat letztmals CSU-Stadtrat Peter Henkel auf. Er begann seinen gereimten Rundumschlag über die Weltpolitik mit Boris Johnson und Donald Trump, den manche als „Top-Chirurgen“ sehen, weil er bei vielen Republikanern unblutig Hirn und Rückgrat rausoperiert habe.

Polit-Prominenz muss ein Tänzchen aufführen

Über Pointen zur Bundes- und Landespolitik steuerte Henkel, der nicht mehr für den Stadtrat kandidiert, die Königsbrunner Kommunalpolitik an. Für Bürgermeister Franz Feigl hatte er viel Lob, für die Spitzenkräfte der anderen Fraktionen dagegen einige launige Anmerkungen formuliert. Doch anders als in früheren Jahren war von der kommunalpolitischen Konkurrenz niemand präsent. Für seine Fastenpredigt, die mit unpolitischen Pointen ausklang, erntete Henkel viel Applaus.

Die Theatergruppe Königsbrunn hatte diesmal keine Zeit für einen Salvator-Sketch. Stattdessen konnte der Königsbrunner CSU-Ortsvorsitzende Max Wellner die Showtanzgruppe des Carneval Club Königsbrunn Fantasia (CCK) verpflichtet. Die Mitglieder begeisterten mit einer Kurzversion ihres Faschingsprogramms „Verborgene Schätze“.

Ob sich unter den Politikern auch verborgene Tanz-Talente befinden, wollte CCK-Präsident Jürgen Langhammer herausfinden. Zur Freude des Publikums ließ er einige der anwesenden Politiker, darunter Bürgermeister Franz Feigl und die neue Sozial- und Familienministerin Carolina Trautner einige Takte mittanzen. Feigl unterstützte das Blasorchesters Königsbrunn außerdem mit seiner Trompete.

CSU-Politiker Erwin Huber reiste 200 Kilometer nach Königsbrunn an

Den „Lobpreis“ spricht traditionell ein Überraschungsgast. Diesmal hatte Wellner seinen niederbayerischen Landsmann Erwin Huber für die Rede gewinnen können. Der 73-Jährige, bis vor zwei Jahren noch Landtagsabgeordneter und früher auf verschiedenen bayerischen Ministerposten aktiv, war dafür die 200 Kilometer aus seiner Heimatgemeinde Reisbach im Landkreis Dingolfing-Landau angereist – übrigens wenig klimafreundlich allein im Auto, wie er auf Nachfrage verriet.

Den bayerischen Bierorden, der ihm für seinen Lobpreis zusätzliche Autorität verliehen hätte, habe er zuhause nicht mehr gefunden, ließ er das Publikum wissen. Da er erfahren hatte, dass vor Jahren schon einmal der jetzige bayerische Ministerpräsident beim Salvator-Anstich in Königsbrunn zu Gast war, handelte Huber das Pflichtprogramm kurz und bündig ab: „Ich schließe mich allem an, was Markus Söder gesagt hat.“ Lediglich eine Anmerkung erlaubte er sich: Den Brauch, aus gespendeten Fässern Freibier auszuschenken, finde er gut. „Aber nicht aus solchen Haferln“, sagte Huber. Beim nächsten Besuch wolle er ordentliche Bierkrüge sehen.

Seitenhiebe gegen Linke und AfD

Ihm war mehr an einem Lobpreis auf die Kommunalpolitik im Allgemeinen und auf die anwesenden CSU-Politiker im Besonderen gelegen – vielleicht auch, weil er am kommenden Sonntag nochmals für seinen Kreistag kandidiert. Huber beglückwünschte Trautner zu ihrem neuen Amt als Sozial- und Familienministerin und lobte den Europaabgeordneten Markus Ferber sowie den Bundestagsabgeordneten Volker Ullrich für deren Einsatz in CSU-Gremien.

Er gratulierte Bürgermeister Franz Feigl nachträglich zu dessen 50. Geburtstag und wies darauf hin, dass Kommunalpolitiker immer häufiger Schmähungen und Drohungen ausgesetzt seien. Das dürfe man nicht akzeptieren. Er formulierte Seitenhiebe gegen die Linke und die AfD und rief dazu auf, möglichst zahlreich zur Wahl zu gehen. Er habe gehört, dass beim amerikanischen „Super Tuesday“ Wähler in Kalifornien bis zu sechs Stunden angestanden hätten, um bei den Vorwahlen ihre Stimme abzugeben. Das spreche zwar nicht für die Organisation, wohl aber für das Engagement der Bürger.