Schwabmünchen/Bobingen

vor 33 Min.

Wertachkliniken: Nur noch zwei Intensivbetten frei

Nur noch zwei Intensivbetten sind in der Wertachklinik in Schwabmünchen frei.

Plus Immer ernster wird die Situation in den Wertachkliniken in Bobingen und Schwabmünchen, wo nur noch zwei Intensivbetten zur Verfügung stehen.

Von Norbert Staub

Insgesamt 14 Corona-Patienten werden in den Krankenhäusern in Schwabmünchen und Bobingen behandelt (Stand Montag, 12.30 Uhr). Ein Patient wird in Bobingen auf der Intensivstation künstlich beatmet. In Schwabmünchen liegen zehn Patienten, die am Coronavirus erkrankt sind, auf der Normalstation, so Martin Gösele, Vorstand der Wertachkliniken, und drei auf der Intensivstation, von denen einer beatmet werden muss. Schwabmünchen ist innerhalb des Klinik-Verbunds das Covid-Schwerpunktkrankenhaus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen