Erstes Musikvideo, eigener Song: So will John Gibson den Durchbruch schaffen

Plus Die alte Mälzerei in Schwabmünchen ist Kulisse für das feinfühlige Liebeslied von John Gibson, das nach einer aufwendigen Produktion jetzt auch zu sehen ist.

Drei Worte, die viel bedeuten: „Three words“ heißt der neue Song von Johannes Scholz aus Klosterlechfeld. Der 25-Jährige will mit seiner musikalischen Liebeserklärung den Durchbruch schaffen. Fans hat er schon - auf der ganzen Welt.