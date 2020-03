18.03.2020

Stichwahl in Bobingen: Nach der Wahl ist vor der Wahl

Plus In Bobingen ist die Kommunalwahl noch nicht zu Ende: Jetzt werden die Stichwahl-Unterlagen verschickt. Wer wird Bürgermeister in Bobingen?

Von Maximilian Czysz

Nach der Wahl ist vor der Wahl: Die Vorbereitungen für die Stichwahl sind bereits angelaufen. Am Sonntag, 29. März, müssen die Bobinger entscheiden, wer in den nächsten sechs Jahren Bürgermeister sein soll. Sie haben die Wahl zwischen Amtsinhaber Bernd Müller von der SPD und Herausforderer Klaus Förster von der CSU.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Kommunalwahl 2020: Wahl diesmal nur schriftlich Beide hatten am vergangenen Sonntag bei der Wahl die meisten Stimmen erhalten. Müller verbuchte 34,6 Prozent, Förster 33 Prozent. Interessant: Der CSU-Kandidat hatte in den Wahllokalen Siedlungsschule die Nase vorne. Müller dagegen hatte in der Briefwahl am besten abgeschnitten. Wie geht es jetzt weiter? Die neuen Stimmzettel sind bereits entworfen und gedruckt. Ab Mittwoch werden sie an alle Stimmberechtigten verschickt und sollten dann nach Auskunft des Wahlleiters bis Ende der Woche zugestellt sein. Ein Novum: Gewählt werden kann wegen des Coronavirus nur schriftlich. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Im Gegensatz zur Wahl am 15. März entscheidet bei der Stichwahl nicht mehr die absolute Mehrheit der Stimmen darüber, wer künftig Chef im Rathaus ist. Als gewählt gilt, wer von den abgegebenen gültigen Stimmen die höchste Anzahl erhalten hat. Und: Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet übrigens das Los. Lesen Sie dazu auch: SPD ist der Verlierer bei der Stadtratswahl in Bobingen

Themen folgen