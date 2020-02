vor 19 Min.

Terrorverdacht: Polizei durchsucht Anwesen im Landkreis Augsburg

Im Fokus einer bundesweiten Razzia steht eine illegale Vereinigung, die offenbar Anschläge planen wollte. Auch ein Anwesen im Kreis Augsburg wurde durchsucht.

Von Maximilian Czysz

Mit einem Spezialeinsatzkommando (SEK) hat das Landeskriminalamt am frühen Freitag in einer Gemeinde im südlichen Landkreis ein Anwesen durchsucht. Im Fokus standen laut Bundesanwaltschaft fünf Verdächtige, die sich im September 2019 zu einer rechtsterroristischen Vereinigung zusammengeschlossen haben sollen.

Razzien gegen mutmaßliche Rechtsextremisten - auch im Kreis Augsburg

Ziel der Vereinigung soll es laut Erklärung der Bundesanwaltschaft gewesen sein, „die Staats- und Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik Deutschland zu erschüttern und letztlich zu überwinden“. Konkret: Offenbar sollten mit Anschlägen auf Politiker, Asylsuchende und Personen muslimischen Glaubens bürgerkriegsähnliche Zustände herbeigeführt werden. Die Pläne seien aber noch nicht näher konkretisiert worden. Mit den Durchsuchungen will die Bundesanwaltschaft zum einen klären, ob sich der Verdacht erhärtet. Zum anderen sollte herausgefunden werden, ob die Beschuldigten bereits über Waffen oder sonstige Gegenstände für Anschläge verfügen.

Durchsuchungen fanden am Freitagmorgen auch bei mutmaßlichen Unterstützern statt: Sie sollen zugesagt haben, die Vereinigung finanziell zu unterstützen, Waffen zu beschaffen oder an zukünftigen Anschlägen mitzuwirken. Ob der Mann aus dem Landkreis Augsburg zu einem der beiden Personenkreise gehört, teilte die Bundesanwaltschaft am Freitag nicht mit. Nur so viel: In Bayern wurde auch die Wohnung eines nicht Tatverdächtigen durchsucht. Festnahmen gab es nach Auskunft des Bundesanwaltschaft nicht. „Es handelt sich um einen Anfangsverdacht“, sagte ein Sprecher.

Terrorverdacht: Durchsuchungen in sechs Bundesländern

Nach den Beschlüssen des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs fand die groß angelegte Aktion an insgesamt 13 Orten in Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz sowie Sachsen-Anhalt statt. Mit den kriminalpolizeilichen Ermittlungen hat die Bundesanwaltschaft das Landeskriminalamt Baden-Württemberg beauftragt, unter dessen Federführung die heutigen Maßnahmen durchgeführt worden sind.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen