vor 26 Min.

Tödlicher Unfall: Autofahrer prallt gegen einen Baum

In der Nacht auf Samstag hat es bei Bobingen einen tödlichen Unfall gegeben. Ein 41-Jähriger erlag seinen schweren Verletzungen.

Ein 41-Jähriger ist am späten Freitagabend auf der A13 bei Bobingen tödlich verunglückt. Bei den Ermittlungen steht der Staatsanwaltschaft ein Gutachter zur Seite.

Ein 41-jähriger Mann aus dem südlichen Landkreis Augsburg ist in der Nacht zum Samstag mit seinem Auto verunglückt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, erlag er im Augsburger Universitätsklinikum schließlich seinen Verletzungen.

Staatsanwaltschaft zieht Gutachter hinzu

Nach Polizeiangaben war der Fahrer gegen 22.30 Uhr auf der Kreisstraße A13 nahe der Bobinger Siedlung unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache stieß der Wagen gegen die rechte Bordsteinkante.

Beim Versuch, das Auto wieder unter Kontrolle zu bringen, schleuderte der Wagen über die Fahrbahn und prallte am linken Straßenrand gegen einen Baum. Die Staatsanwaltschaft Augsburg hat mittlerweile einen Gutachter eingebunden, um den genauen Unfallhergang zu klären.

Der Fahrer wurde mit schwersten Verletzungen von den Rettungskräften in die Uniklinik gebracht, wo er am frühen Samstagmorgen starb. Am Auto entstand ein Totalschaden. Die Unfallstelle war bis Samstagmorgen gegen ein Uhr gesperrt. (AZ)

