Toter in Pension gefunden: Zwei Verdächtige in Haft

Nach dem Tod eines 46-Jährigen in Schwabmünchen hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen.

In einer Pension in Schwabmünchen ist am Samstag die Leiche eines 46-Jährigen gefunden worden. Zwei Verdächtige wurden festgenommen. Gegen die Männer erging Haftbefehl.

Nach dem Fund eines Toten in Schwabmünchen hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Gegen die beiden Männer erging am Sonntag Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Augsburg mitteilten, war der leblose 46-Jährige aus Estland am Samstagmorgen in einer Pension im Wertachweg entdeckt worden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Wie eine Obduktion noch am Samstag bestätigte, war der Mann durch "massive Gewalteinwirkung gegen den Kopf" zu Tode gekommen.

Der Tatverdacht richtet sich gegen zwei ebenfalls in der Pension eingemietete Leiharbeiter. Der 29-jährige Litauer sowie ein 57-jähriger Este wurden noch vor Ort festgenommen. Beide Männer standen laut Polizei unter deutlichem Alkoholeinfluss.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Augsburg zu Tathergang und Hintergründen dauerten am Sonntag an. (drs)

