Über 60 Infizierte: Massiver Corona-Ausbruch in Bobinger Seniorenheim

Das Kursana Seniorenheim in Bobingen hat mit einem massiven Corona-Ausbruch zu kämpfen. Mehr als 60 Bewohner haben sich mit dem Virus infiziert.

Mehr als 60 Bewohner haben sich im Kursana Domizil in Bobingen mit Corona infiziert. Bereits am Freitag hatten sich die Infektionszahlen in der Stadt verdoppelt.

Von Felicitas Lachmayr

Nach ersten Gerüchten hat sich der Verdacht bestätigt: Das Kursana Seniorenheim in Bobingen hat mit einem massiven Corona-Ausbruch zu kämpfen. Wie eine Sprecherin auf Nachfrage mitteilt, sind aktuell 61 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Zwei Menschen, die zuvor positiv getestet wurden, sind schon gestorben.

Die erste Corona-Infektion in der Bobinger Pflegeeinrichtung wurde demnach bereits am 28. Dezember registriert. Seitdem würden alle Hygienemaßnahmen nach RKI-Standard und in enger Abstimmung mit den Behörden umgesetzt.

"Bisher konnten alle Verläufe unter ärztlicher Begleitung positiv stabilisiert werden. Die Betreuung und Versorgung der uns anvertrauten Senioren ist sichergestellt und hat höchste Priorität", erklärt eine Sprecherin schriftlich. Das Bobinger Seniorenheim wird von der Kursana GmbH betrieben, einem privaten Dienstleister mit Sitz in Berlin und zahlreichen Einrichtungen in ganz Deutschland.

Zahl der Neuinfektionen am Freitag in Bobingen drastisch gestiegen

Bereits am Freitag gab es einen ersten Hinweis auf einen massiven Corona-Ausbruch in Bobingen. Denn die Infektionszahlen, die das Landratsamt Augsburg wöchentlich für den Landkreis meldet, hatten sich dort mehr als verdoppelt. So war die Zahl der Neuinfektionen sprunghaft von 50 auf 110 gestiegen.

Einen Grund für die erhöhten Fallzahlen nannte das Landratsamt am Freitag jedoch nicht. Auf Nachfrage hieß es lediglich, es habe in den vergangenen Wochen immer wieder Schwankungen bei den Zahlen in den Gemeinden gegeben. Eine Zunahme der Corona-Fälle lasse sich nicht immer allein auf Pflegeeinrichtungen zurückführen.

